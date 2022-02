Klinik Oberammergau setzt auf hoch auflösenden Ultraschall und Elastographie

Chefarzt Dr. Peter Keysser. © Klinik Oberammergau

Oberammergau – Sehnen, Faszien und Muskeln werden in der Klinik Oberammergau ab sofort bei Ultraschalluntersuchungen farbig dargestellt. Möglich macht dies das High-End-Ultraschallgerät, das die Klinik seit kurzem in der Abteilung von Chefarzt Dr. Peter Keysser einsetzt. „Damit lassen sich unterschiedliche Elastizität und Spannung der verschiedenen Gewebestrukturen viel genauer bildlich darstellen“, verrät der erfahrene Facharzt für Orthopädie/Unfallchirurgie und Sportmediziner. „Wir setzen die sogenannte Elastographie insbesondere in der Sportmedizin ein, um zum Beispiel Gewebsveränderungen in der Achillessehne, der Patellarsehne, in der Rotatorenmanschette sowie an Muskeln und Faszien auf die Spur zu kommen.“

Auch für weniger sportlich orientierte Rheuma- beziehungsweise Schmerzpatienten bringt die innovative Technik Vorteile: Bei chronischen Schmerzsyndromen können unter anderem Muskelverspannungen, also „Myogelosen“, oder so genannte „Triggerpunkte“ identifiziert, farbig dargestellt und in der Folge gezielt behandelt werden. Gut zu wissen: Elastographie ist für die Patienten völlig belastungsfrei und ohne Strahlenanwendung. „Nach einer präzisen Diagnostik behandeln wir an unserer Klinik neben physikalischen und manualtherapeutischen Maßnahmen ergänzend auch mit punktgenauer Infiltrationstherapie durch Injektionen und Stoßwellentherapie“, erläutert der Oberammergauer Chefarzt.

In der Hand erfahrener Untersucher und Therapeuten hilft die Elastographie, zusätzliche Informationen über die Erkrankung zu erhalten und durch die Bildgebung zu dokumentieren. „Wir prüfen so auch, wie die Therapie verläuft und ob sie anschlägt“, so Keysser.

Chefarzt Dr. Keysser, der als einer von wenigen Orthopäden und Sportmedizinern über die höchste Ausbildungsstufe der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM Stufe III) verfügt wendet diese Verfahren nicht nur bei seinen Patienten an, sondern vermittelt auch seit Jahren die Untersuchungstechniken der Ultraschalldiagnostik des Bewegungsapparates in entsprechenden zertifizierten Ultraschallkursen für Ärztinnen und Ärzte, die regelmäßig an der Klinik Oberammergau angeboten werden.



Info



In der Klinik Oberammergau kümmern sich ca. 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um jährlich über 13.000 Patienten ambulant, Stationär und während Rehamaßnahmen. Patienten wie Therapeuten, Pflegekräfte und Ärzte schätzen die leistungsfähige breit aufgestellte Diagnostik des Hauses, die facettenreichen Behandlungsmöglichkeiten und die langjährige Erfahrung aller in orthopädischen, rheumatologischen und schmerzmedizinischen Fragestellungen. kb