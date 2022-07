König Ludwig Kids Trail in Oberammergau

Teilen

Die Kinder waren voll motiviert. © Sebastian Schulte

Oberammergau – Dieses Jahr gelang es, den König Ludwig Kids Trail zu organisieren, trotz „Passion“ in Oberammergau: Aus den Altersklassen 2007 bis 2017 und jünger gingen 170 Kinder an den Start – ein absoluter Teilnehmerrekord!

Bei traumhaftem Sonnenschein fanden sich die ersten Teams in der Früh am Sportplatz ein, um die anspruchsvolle Strecke zu begutachten. So hatten die Organisatoren von Ammertal Sportiv e.V. – durchführender Verein war der Ski Club Oberammergau – eine Kombi-Strecke aufgebaut, die sich zwischen einer reinen Laufbahn auf Tartan und einem Parcours Hindernislauf auf der Rasenfläche abwechselte. Es galt Weichmatten und Strohballen zu überwinden, unter Stangen zu robben, über Reifen zu springen oder auf wackeligen Brettern zu balancieren.

Um 9:30 Uhr fiel dann der Startschuss und das Publikum und der römische Hauptmann Longinus alias Markus Köpf, als Stadionsprecher, feuerten die voll motivierten Sportler lautstark an. Hervorzuheben sind die Leistungen der hiesigen Nachwuchsläufer: So konnten sich Isabella Oischinger (U10) auf der 1 km Strecke, Vitus Schmid (U14) auf der 3 km Strecke und auch Lena Heiland (U16) auf der 4 km Strecke – alle TSV Oberammergau – erste Plätze sichern.



Ebenfalls drei erste Plätze erlang der SC Partenkirchen mit Luis Sponsel (U8), Laura Voith (U12) und Simon Kilian (U16). Dicht gefolgt vom TSV Rottenbuch, der mit Tobias Lex (U12) und Vanessa Vogt (U14), auch das erste Treppchen belegte. Krönender Abschluss des Rennens waren die Läufe der Fünf- bis Zweijährigen, die alle mit Bravour einen Mini-Parcours bestanden. Kein Teilnehmer ging leer aus, denn dank der vielen Sponsoren bekam jedes Kind zusätzlich einen Sachpreis zugelost. Pünktlich um 14 Uhr war mit dem Kids Trail schon wieder Schluss, da die Passion rief. Nächstes Jahr findet der Trail auch wieder mit Erwachsenen zur gewohnten Zeit statt (www.koenig-ludwig-lauf.com). kb