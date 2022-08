König Ludwig Nacht: Das Ammertal feiert 177. Geburtstag des Märchenkönigs am 25. August 2022

„Seine Majestät lassen wieder bitten“

Ammertal – Der Sommermonat August steht im Ammertal ganz im Zeichen von König Ludwig II. Am 25. August jährt sich der Geburtstag des Märchenkönigs zum 177. Mal. Dieser Anlass wird in Schloss Linderhof natürlich gebührend gefeiert mit königlicher Musik, nächtlichen Schlossführungen und viel Informationen rund um Schloss Linderhof und seinen berühmten Erbauer.

Das Programm erstreckt sich über den ganzen Tag, aber vor allem am Abend, wenn die Schatten im Graswangtal länger werden und die Dämmerung kommt, wird es besonders stimmungsvoll. Wissenswertes und Informatives zur derzeit geschlossenen Venusgrotte, die umfangreich restauriert wird, gibt es den ganzen Tag über von 8 Uhr bis 23 Uhr am Infopoint „Grotte“ am Kassenvorplatz; Eintritt frei.

Ebenfalls den ganzen Tag, von 8.30 Uhr bis 24 Uhr, können sich Besucher im Bereich des Parkeingangs stärken. „Pikantes und Süßes bis Mitternacht“ ist hier das Motto. Kaffee, Getränke und Brotzeiten sowie Fassbier sind in „Ludwigs Bistro“ zu haben. Die Kosten für Speisen und Getränke sind nicht im Eintrittspreis enthalten.



Von 20 Uhr bis 20.45 Uhr erklingt am Wasserparterre „Musik für königliche Träume“. Den beschwingten Auftakt in die eigentliche „König-Ludwig-Nacht“ gestaltet die Ettaler Blasmusik. Die zauberhafte Illumination des Wasserparterres bildet dabei den Höhepunkt (Teilnahme kostenlos).



Von 21.20 bis 23.30 Uhr kann man bei nächtlichen Schlossführungen mit musikalischer Untermalung, die etwa 30 Minuten dauern, Linderhof ganz neu entdecken. Für diese Führungen unter dem Motto „Nachts im Märchenschloss“ ist die Teilnehmerzahl begrenzt: Kostenlose Reservierung sind unter 08822/92 03-21 vorab möglich. Der Eintritt kostet 11,50 Euro – die Kasse ist von 19 bis 23.15 Uhr geöffnet. Noch einmal gibt es Musik: Von 21.30 bis 22 Uhr folgt am Parkeingang bei der Ludwigbüste eine stimmungsvolle „Serenade für den König“. Den musikalischen Gruß entsendet die Ettaler Blasmusik an den Monarchen und menschenscheuen Träumer (Teilnahme kostenlos). Von 21.30 bis 23 Uhr hat am Königshäuschen die Ausstellung „Vom Lynder-Hof zum Schloss“ geöffnet. Der Eintritt ist frei, die Besucherzahl allerdings begrenzt. tra