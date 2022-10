Königswürde nach Garmisch geholt: Der neue Bundesschützenkönig heißt Christian Becherer

Der neue Bundesschützenkönig Christian Becherer freut sich zusammen mit seinen Töchtern Vroni und Teresa über den überraschenden Erfolg. © Klaus Munz

GAP – Das Bundesschießen der Bayerischen Gebirgsschützen hat nicht nur eine lange Tradition, sondern sorgt Jahr für Jahr für den ein oder anderen Schützen auch für eine richtige Überraschung. Denn außer Können gehört auch noch eine große Portion Glück dazu, den Schuss auf die Königsscheibe präzise zu setzen. Und bei diesem Wettbewerb gibt es für die Schützen nur einen Schuss, eine Chance.

Diese nutzte der Garmischer Christian Becherer und schaffte mit einem 171,4-Teiler die Königswürde. 640 Gebirgsschützen, einschließlich der Marketenderinnen, die wiederum den 47 angeschlossenen Gebirgsschützenkompanien von Garmisch-Partenkirchen bis Bad Reichenhall angehören, nahmen am diesjährigen Bundesschießen teil.

Geschossen wird traditionell in Kreuth und in Bad Tölz, Corona-bedingt haben die Werdenfelser Kompanien als weiteren Standort den Schießstand am Partenkirchner Schützenhaus beim Schützenbund durchgesetzt. Und an dieser Schießstätte hatte es Becherer geschafft. „Ich konnte es anfangs gar nicht glauben, wusste nur, dass ich irgendwo vorne mitspiele“, sagt der Glückliche. Und auch der Hauptmann der Garmischer Kompanie, Thomas Maurer, ist natürlich sehr erfreut. „Es ist bereits der Dritte aus unseren Reihen, der es zu Königsehren brachte“, so Maurer.

Vor genau 10 Jahren hatte Matthias Emmerich mit einem sauberen Blattl den Sieg geschafft, im Jahre 1973 war Hans Ostler (Mola) der Glückliche. Der Titel ist für den Schützen eine große Ehre, ist aber auch mit der einen oder anderen Verpflichtung verbunden. „Im kommenden Jahr darf ich beim großen Oktoberfest-Trachten- und Schützenzug dabei sein“, weiß Becherer, der in Garmisch-Partenkirchen eine Dachdeckerei und Spenglerei betreibt. Und natürlich wird die schwere und mit wertvollen Talern besetzte Schützenkette, so wie es der Brauch ist, von ihm um eine weitere Silbermünze ergänzt. Wenn dann die Einsätze rufen, wird Christian Becherer aber nicht alleine sein. Denn seine beiden hübschen Töchter, Teresa und Vroni, sind ebenfalls bei der Gebirgsschützenkompanie Garmisch engagiert – als Marketenderinnen und somit bei den traditionsreichen Ausrückungen dabei. mun