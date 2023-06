Junger Mofa-Fahrer bei Kollision mit Auto in Garmisch-Partenkirchen schwer verletzt

Ein 17-jähriger Kraftradfahrer erlitt schwere Verletzungen nach einem Verkehrsunfall. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Garmisch-Partenkirchen – Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag ein 17-jähriger Kraftradfahrer aus dem Ammertal bei einem Verkehrsunfall. Dieser ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf der Hauptstraße, als eine 52-jährige Verkehrsteilnehmerin vom Lidl-Parkplatz auf die Straße auffahren wollte.

Die aus dem Landkreis stammende Dame wollte mit ihrem Skoda nach links auf die Hauptstraße einfahren, was ihr aufgrund des stockenden Verkehrs nur erschwert möglich war. Ein von Richtung Norden kommendes Wohnmobil stoppte vor der Einfahrt auf den Parkplatz, um der Frau die Weiterfahrt zu ermöglichen, woraufhin sich diese langsam auf die Bundesstraße vortastete. Zur gleichen Zeit überholte jedoch ein junger Kraftradfahrer das auf der Straße stehende Wohnmobil und sah die hinter diesem auftauchende Fahrzeugführerin zu spät. Auch diese konnte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern und der junge Mann rammte den Skoda frontal, woraufhin er von seiner Maschine auf den Asphalt geworfen wurde. Er wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen mit schweren Verletzungen ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen verbracht. Gegen die Fahrzeugführerin musste ein Ermittlungsverfahren aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. kb