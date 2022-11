Kolpings Traum im Kongresshaus: Zwei Aufführungen des Projektes stehen am kommenden Wochenende noch an

Teilen

Das Tanz-Ensemble sorgte beim Musical für beeindruckende Szenen. © Klaus Munz

GAP – Über 70 Mitwirkende, vom Musiker, Schauspieler, den Tänzerinnen über die Chormitglieder bis hin zu den Bühnenarbeitern und Tontechnikern verfolgten ein gemeinsames Ziel: die musikalische Biographie eines Mannes, die Verwirklichung eines Traums! Der Menschen zusammenführt und dabei auch deutlich die Probleme der sozialen Schichten im 19. Jahrhundert anpackt.

Mit „Kolpings Traum“, jenem im Jahre 2013 in Fulda uraufgeführten Musical der beiden Musiker, Komponisten und Arrangeure Christoph Jilo und Dennis Martin, ist dem „Kulturverein des Pfarrverbands Zugspitze e.V.“ nach den vergangenen Produktionen „Joseph“ und „Oliver“ wieder etwas ganz Großes gelungen. Bereits das vergangene Wochenende von Freitag bis Sonntag stand mit drei Vorstellungen ganz im Zeichen des gelernten Schusters und späteren Geistlichen Adolph Kolping (1813-1865). Dieser gab Menschen damals Hoffnung, begründete die Gesellenvereine, heute als Kolpingfamilien bekannt. Und auch dieses Wochenende stehen noch für Freitag, 11. November und Samstag, 12. November zwei Aufführungen (Beginn jeweils um 19 Uhr) im Festsaal Werdenfels auf dem Programm. Gut 9 Monate Vorbereitungen lagen bis zur Premiere am vergangenen Freitag hinter der Crew, die aus musik-und tanzbegeisterten Jugendlichen, Frauen, Männern und einigen Kindern aus dem ganzen Landkreis besteht. „Volle Bewunderung“ zollte der Mannschaft bei der Begrüßung Felicitas Lingg, die zusammen mit Elvira Kauschinger seitens des Kulturvereins viel für die Organisation im Vorfeld leistete. „Lassen sie sich faszinieren“, rief Lingg das zahlreiche Publikum auf und mit einer ausgefeilten Bild- und Lichttechnik erlebten die Besucher die „Geburtsstunde einer neuen Bewegung“. Gekommen waren dazu auch viele Mitglieder der beiden örtlichen Kolpingsfamilien, die mehr vom Namensgeber der Kolpingbewegung erfahren wollten.

Und gleich in der 3. Szene stand die Schusterwerkstatt von Kerpen im Blickpunkt. Hier hadert der junge Kolping (exzellent von Benedikt Ehrenberg verkörpert) mit seinem Dasein und beschließt nach einem Wirtshausbesuch zusammen mit dem lebenslustigen Handwerker Karl (sehr überzeugend in der Rolle Michael Maier) nach Köln zu gehen. Doch die Arbeitsbedingungen in den Fabriken zu Mitte des 19. Jahrhunderts waren von Ausbeutung geprägt. Dies erfuhr Kolpings Weggefährte am eigenen Leib, als er seinem Chef Unterdrückung und schlechte Arbeitsbedingungen vorwarf und dafür entlassen wurde. In der Rolle des „Karcher“ glänzte Ferdl Brunnenmayer, der die überhebliche Art des Ausbeuters sowohl schauspielerisch, als auch beim Tanz bestens auf die Bühnenbretter brachte. Es war die Kernaussage des Stückes, die gesellschaftlichen Gegensätze, die Verarmung der Arbeiter, die szenisch gut herausgearbeitet war. Und dabei vereinten sich auf phantastische Art der Gesang, die einprägsame Musik, die zeitgenössischen Kostüme und Accessoires und das ansprechende Bühnenbild, das mit wenigen Requisiten auskam. „Geld regiert die Welt“ war dabei ein Musiktitel, melodiös und so passend zum Thema. Gelungen auch das einfühlsame Gesangsduett von Karl (Michael Maier) und Susanne (Julia Goldstern).

Sehr beeindruckend dann im 2. Akt der Aufstand der Arbeiter, allen voran die Männer um David Grube und den Tänzerinnen mit Lisa Hacklinger, Jenny Zagst, Anna Kaufmann & Co. , die mit viel Talent ausgestattet, der Inszenierung weiteren Glanz gaben. So dürfen alle stolz auf das Erreichte sein. Julia Goldstern, die Regie führte, die musikalische Leiterin Sylvia Meggyes und Orchesterleiter Thomas Näbauer sorgten für die saubere und präzise musikalische Umsetzung des Projektes. Mit dem Finale fand das Spiel sein Ende. Und Kolping (im 2. Akt von Pfarrer Josef Konitzer verkörpert), fand nun Gehör für den Aufstieg einer großen Idee – der Grundstock für Kolpings Traum war damit gelegt! mun