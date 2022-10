5. Kompanie des Murnauer Informationstechnikbataillons 293 unter neuer Führung

Teilen

Symbolisch übergibt Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Stefan Eisinger (re.) auch den Wimpel der 5. Kompanie an den neuen Chef, Hauptmann Patrick P. (l.). © ITBtl 293

Murnau – Gewechselt wird in der Regel alle drei Jahre. Das ist der Alltag aller Offiziere bei der Bundeswehr. Nun war es auch bei der 5. Kompanie des Informationstechnikbataillon 293 wieder soweit.

Für Major Thomas H. hieß es, sich von seiner 5. Kompanie zu verabschieden, auch wenn er ganz in der Nähe bleibt. Seine neue Funktion als Leiter der Einsatzzentrale Informationstechnik im Bataillon bindet ihn weiterhin für mindestens drei Jahre an den Standort.

Der „Neue“ Hauptmann Patrick P. ist ein noch unbekanntes Gesicht in Murnau. Der Soldat wurde vom Kommando Luftwaffe in Köln an den wohl schönsten IT-Standort der Bundeswehr versetzt.



Abschied fällt immer schwer



„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte Thomas H. sichtlich gerührt zu seinen angetretenen Soldatinnen und Soldaten. „Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diese Kompanie führen durfte und bin aber auch sehr froh, in Ihrer Nähe bleiben zu können.“



Ein „Chefwechsel“ ist für alle Beteiligten ein schweres und zum Teil hochemotionales Ereignis. Man kenne sich und wisse um dienstliche, aber auch um persönliche Umstände. Vor allem die vielen gemeinsamen Erlebnisse und Momente werden in Erinnerung bleiben und bei so manchem Treffen in der Werdenfelser Kaserne für viele zukünftige Gespräche sorgen. Der Familienvater übergibt ein sehr gutes Team, welches immer zusammengehalten und zusammengearbeitet hat. Die übertragenen Aufgaben wurden stets mit Motivation und Engagement erfüllt. „Auf Sie konnte ich mich immer verlassen“, wendete sich Thomas H. voller Stolz an seine 5. Kompanie.



Lob vom Kommandeur



Der Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Stefan Eisinger, hob hervor: „Im IT-Bataillon 293, hier in Murnau, stellen wir uns allen Herausforderungen mit Beharrlichkeit, Fleiß und dem nötigen Mut“.



Diese Tugenden habe der scheidende Chef nicht nur nachgewiesen, sondern vielmehr verkörpert und sich dadurch nicht nur im Bataillon, sondern auch darüber hinaus einen hervorragenden Ruf verdient.



Hohe Anforderungen



„Die Funktion eines Kompaniechefs ist eine ehrenvolle, charakterbildende und eine der wohl prägendsten Zeiten im Leben eines Offiziers“, erklärte Eisinger. Zugleich erfordere sie Fingerspitzengefühl und sei, neben vielen freudigen Erlebnissen, auch mit erheblichen Anstrengungen verbunden.

Dem neuen Kompaniechef, Hauptmann Patrick P., gab der Bataillonskommandeur noch einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg: „Achten Sie darauf, mit Herz und Verstand, mit Demut und Respekt, die Ihnen anvertrauten Menschen zu führen und zu formen“. Birgit Neumann