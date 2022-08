Kontrolle am Wohnmobilstellplatz in Klais: Fahrzeug aus Frankreich mit falschen Kennzeichen unterwegs

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Wohnmobilstellplatz am Bahnhof Klais flog auf, dass ein Fahrzeug falsche Kennzeichen drauf hat. (Symbolbild) © Matthias Balk / dpa

Klais - Am 21. August 2022, gegen 11:50 Uhr, stellte die Streife der Polizeiinspektion Mittenwald auf dem Wohnmobilstellplatz am Bahnhof Klais eine größere Personengruppe mit verschiedenen Fahrzeugen fest. Eine gemeinsame Kontrolle mit den Kollegen der Grenzpolizeiinspektion Murnau ergab Unregelmäßigkeiten an einem Wohnmobil mit französischen Kennzeichen.

Die Überprüfung zeigte, dass diese Kennzeichen nicht für das Wohnmobil ausgegeben sind. Der 46-jährige Fahrer und Halter aus Frankreich räumte ein, die Kennzeichen, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind, widerrechtlich am Wohnmobil angebracht zu haben, weil er keine Zeit gehabt hätte, sich um eine ordnungsgemäße Zulassung zu kümmern. Das benutzte Wohnmobil hatte letztmals im Jahr 2017 ein gültige, deutsche Zulassung. Ebenso wurde festgestellt, dass die an der Windschutzscheibe angebrachten, französischen Versicherungsbescheinigungen gefälscht sein dürften.

Gegen den 46-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt ist erst möglich, wenn das Wohnmobil ordnungsgemäß zugelassen wird. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 EUR einbehalten. kb