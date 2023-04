Die »Sichtung« in Unterammergau war das wohl umstrittenste Kunstwerk im Oberland

Das Kunstwerk „Sichtung“ verlässt Unterammergau endgültig und wird an neue Orte gehen. © mSE Kunsthalle

Unterammergau - Mit einer Höhe von 32,4 Metern war die »Sichtung« das wohl umstrittenste Kunstwerk im Oberland. Am Donnerstag, 04.05.23, wird die Skulptur im Garten der mSE Kunsthalle endgültig abgebaut. Nachdem eine dauerhafte Aufstellung vom Unterammergauer Gemeinderat ausgeschlossen wurde, hat Christian Zott, der Inhaber der Kunsthalle, das Werk von Hildegard Rasthofer und Christian Neumaier verkauft.

2018 hatte das Künstlerduo seine begehbare Skulptur in Reithofen im Landkreis Erding errichtet. »Sichtung I« erlaubte den Besuchern beim Aufstieg immer neue Ausblicke auf die Schotterebene, ein besonderes Raumgefühl und das Erlebnis des Metallklanges unter den eigenen Schritten. Auf die außergewöhnliche Arbeit wurde auch Christian Zott aufmerksam. Der Unternehmer, Sammler und Initiator von Kunstprojekten unterstützte die zweite Aufstellung im Münchner Kreativquartier im Sommer 2019 und kaufte das Werk für den Skulpturengarten seines neuerrichteten Museums.



Zur Eröffnung der Kunsthalle und des Lartor Resorts fand die »Sichtung« dann im Herbst 2019 ihren dritten Standort in Unterammergau. In der Bergwelt des Ammertals ergab sich ein bemerkenswerter Dialog mit der umgebenden Natur, der von vielen Besuchern und Anwohnern, Kunstliebhabern und -experten geschätzt wurde. Als Zott einen Antrag auf eine dauerhafte Genehmigung des Werkes stellte, entstand ein hitziger Streit. Da der Dorffriede empfindlich gestört schien, wurde die »Sichtung III« vorübergehend abgebaut. An einen vierten Standort kam das Werk 2021. Gemäß der Intention der Künstler, dass die Skulptur immer neue Orte erschließen solle, verlieh sie Zott in die Oberpfalz. Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg markierte mit dem Werk einen Denkraum, der breit gewürdigt wurde. Anlässlich der Oberammergauer Passion, zu der die Kunsthalle einen Skulpturenweg errichtete, kehrte »Sichtung III« 2022 nach Unterammergau zurück. Eine Erlaubnis zur dauerhaften Aufstellung, mit der die Koordination mit weiteren Leihnehmern erleichtert worden wäre, wurde erneut abgelehnt.



Nun ist die »Sichtung« verkauft. Beim Abbau am 04.05.23 ist die letzte Gelegenheit, das Werk in Unterammergau zu sehen und neben der künstlerischen auch die Ingenieursleistung von Hildegard Rasthofer und Christian Neumaier zu bestaunen. Die Skulptur besteht aus 13 Stahlkuben mit einer Seitenlänge von 2,4 m, die aufeinandergestellt und verschraubt sind. Sie kann an einem Tag auf- oder abgebaut werden. Die elegante, einfach anmutende Bauweise verlangt höchste Präzision, weil sich Fehler und Ungenauigkeiten in der Höhe bemerkbar machen. Nun wird das Kunstwerk an neue Orte gehen. kb