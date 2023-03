Kooperationsvereinbarung zum Einsatz von Fernerkundungstechnologien unterzeichnet

Beim Unterzeichnen der Kooperationsvereinbarung: Stephan Sedlmayer, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, und Dr. Peter Pröbstle, Leiter der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. © LWF

Region – Das Bayerische Landesamt für Landwirtschaft und die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft haben eine Kooperationsvereinbarung zum Einsatz von Fernerkundungstechnologien unterzeichnet. Damit sollen moderne Technologien und Erfahrungswissen in der Fernerkundung künftig noch effizienter und effektiver eingesetzt werden. „Dies soll vor allem durch den engeren fachlichen Austausch der Experten und Wissenschaftler, sowie mittels intensiverer Abstimmung der jeweiligen Aktivitäten und Projekte realisiert werden“, so die Leiter der beiden Landesanstalten, Stephan Sedlmayer (LfL) und Dr. Peter Pröbstle (LWF). In der Forstlichen und Landwirtschaftlichen Fernerkundung sollen so Doppelarbeiten vermieden, mögliche Synergien identifiziert und auch Kosten gespart werden. Gemeinsam wollen LfL und LWF so den Herausforderungen und Chancen im Bereich der Fernerkundung in Zukunft noch besser begegnen.

Fernerkundung spielt sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Forstwirtschaft eine immer wichtigere Rolle. Sie ermöglicht es, durch die Nutzung von Daten aus Satelliten, Luftbild-Befliegungen und dem Einsatz von Drohnen, große Flächen schnell und effektiv zu erfassen und zu analysieren. Durch die Nutzung der Bilddaten können Aussagen über das Wachstum von Pflanzen oder auch deren Stress z.B. in Folge von Trockenheit, die Bodenbeschaffenheit oder den Zustand von Wäldern getroffen werden. Dadurch wird eine bessere Wissensgrundlage geschaffen, die bei dringendem Handlungsbedarf seitens Politik und Fachbehörden – z.B. bei akuter Dürre oder Unwetterschäden – rasche Unterstützung für Landwirte und Waldbesitzer ermöglicht. kb