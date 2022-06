Kreisjugendring Garmisch-Partenkirchen möchte junge Menschen für Angebote gewinnen

(v.l.): Maik Hass, Hubert Steiner, Magnus Schwarzensteiner, Katharina Bittner, Stephanie Weindl. © KJR GAP

GAP – Mit einem kleinen Jubiläum konnte der stellvertretende Vorsitzende Magnus Schwarzensteiner die Delegierten begrüßen. Franz Freisl betreut seit 20 Jahren das Jugendübernachtungshaus Lichtenbachhütte in Linderhof. „Mit viel Herzblut und Engagement hast Du die Lichtenbachhütte zu dem gemacht was sie jetzt ist, ein Kleinod für die Jugendarbeit“ richtete sich Schwarzensteiner an den Jubilar. Nach zwei schwierigen Jahren in der Corona-Pandemie ist die Hütte jetzt wieder sehr gut ausgelastet. Wer sich für eine Belegung interessiert, sollte sich rechtzeitig an den Kreisjugendring wenden. Die Übergabe des Geschenkes quittierte Freisl, bescheiden wie er ist, mit den Worten: „Geh, des hätts doch ned braucht.“

Als Katharina Bittner ihren Rückblick über die letzten Veranstaltungen des KJR Garmisch-Partenkirchen beendet hat, war es noch fraglich, ob sich ein Kandidat finden würde, der den Vorstand des Kreisjugendrings (KJR) Garmisch-Partenkirchen komplettiert. „Ein Ehrenamt in einem jungen dynamischen Team, um was für die Jugend bewegen und verbessern zu können. Der Zeitaufwand beläuft sich auf zwei Jahresklausuren und monatlich eine Vorstandssitzung“, wurde auf Nachfrage erklärt. Trotz Bitten der Vorstandschaft jeder Anwesende möge „in sich gehen, ob Interesse vorhanden ist“ konnte für die Nachwahl niemand gefunden werden.

Neben der Nachwahl, die somit nicht stattfinden konnte, stand die Jahresrechnung 2021, der obligatorische Kassenbericht, der Nachtragshaushalt 2022, die Jugendmeile und die Aktivierungskampagne, auf der Tagesordnung.

Das Ergebnis des Haushaltes 2021 beläuft sich auf 628.440,08 Euro und ist ausgeglichen. Da es in den Einzelplänen „Aktivitäten, Aktivierungskampagne und der Jugendarbeit an Realschulen“ zu Änderungen kam, wurde ein Nachtragshaushalt für 2022 notwendig und einstimmig beschlossen. Eine der Änderungen ergab sich durch die „Aktivierungskampagne des BJR“ erklärt der Geschäftsführer Robert Mix. Die Kampagne soll der durch die pandemiebedingte Isolation junger Menschen entgegenwirken. Hauptziel wäre, junge Menschen und Mitarbeitende der Jugendarbeit wieder neu für Angebote der Jugendarbeit vor Ort zu gewinnen.

Die Bayer. Staatsregierung und der BJR haben allen Jugendringen jeweils 44.000 Euro zur Verfügung gestellt davon wird unter Anderem das Jugendfestival finanziert. „Die Mitgliedsverbände waren und sind immer noch eingeladen sich am Jugendfestival Karacho zu präsentieren. Die dafür entstehenden Kosten werden, soweit wir möglich aus der Aktivierungskampagne bezahlt. Wer noch mitmachen will sollte sich etwas beeilen – viel Zeit ist nicht mehr“.

Von 8.- 9.Juli findet am Werdenfels Gymnasium das Jugendfestival „KARACHO“ statt. U.a. wird es eine Schaumparty geben, verschiedene Livebands werden spielen, ein Rollschuhworkshop, ein Skatecontest und noch viel mehr supercoole Aktionen ergänzt Maik Haas, alle Infos gibt es auf der Festival Homepage https://karacho-gap.de.

Bevor die Anwesenden zur gemütlichen Brotzeit übergingen wurde der letzte Tagesordnungspunkt –„Aktionsfonds“ besprochen. Dieser Fonds soll Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringen Einkommen die Teilnahme an Angeboten der Jugendarbeit ermöglichen. Er wird durch Spenden und Eigenmitteln des KJR und aus Mitteln der Aktivierungskampagne gefüllt. Gerne nimmt der KJR die zweckgebundenen Spenden entgegen. kb