Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen stellt Schulen neues Messgerät zur Verfügung

Von: Margot Schäfer

Teilen

Spaß am Forschen: Physiklehrer Markus Baur (l), Prof. Dr. Klaus Schäfer -Lokale Agenda 21 (r.) mit Schülern der AG „Jugend forscht“. (v.l.) Lukas Scholz, Henrick Durdjak, Magnus Güldenpfennig und Keano Venner. © Meggy Schäfer

GAP – Der 30.11.2021 war letzter Anmeldetag für den „Jugend forscht“-Wettbewerb 2022, bis 22.1. mussten die Projekte digital eingereicht werden. Trotz zeitraubenden Aufholens von pandemiebedingten Lernrückständen in den Schulen verzeichnen die Organisatoren des deutschlandweiten Wettbewerbs für Nachwuchsforscherinnen und -forscher nur einen leichten Teilnahmerückgang. „Unser Dank gilt vor allem den Projektbetreuerinnen und -betreuern für ihren hervorragenden Einsatz“, sagt Dr. Sven Baszio, Vorstand der Stiftung „Jugend forscht“ e.V.

Das Garmisch-Partenkirchner St. Irmengard- und das Werdenfels-Gymnasium sind auch diesmal mit spannenden Arbeiten beim Regionalausscheid Voralpenland, den das Unternehmen Hoerbiger Deutschland Holding GmbH Schongau ermöglicht, dabei. „Wie hat sich das Klima in der Region Garmisch-Partenkirchen von 1750 an bis heute geändert“, untersuchte zum Beispiel Neuntklässler Markus Güldenpfennig. „Kann eine Drohne für Aufforstungen genutzt werden?“ hinterfragten Keano Venner und Lukas Scholz, beide aus der achten Jahrgangsstufe angeleitet von Projektbetreuer Markus Baur vom Werdenfels-Gymnasium. „Alles gestaltete sich natürlich schwieriger, denn längere Zeit durften die verschiedenen Jahrgangsstufen nicht zusammenkommen, konnte die AG nicht kontinuierlich arbeiten“, bedauert der Physiklehrer. Aber das Interesse und die wissenschaftliche Neugier ist nach wie vor groß. Dank Luftreinigungsgerät, Masken und Hygieneregeln ist inzwischen wieder mehr möglich. Ähnlich ist es in St. Irmengard. Hier hat Dr. Sabine Wimmer-Kleikamp ihre Schülerinnen bei verschiedenen Projekten unterstützt. Es wurden interessante Arbeiten in den Fachgebieten Chemie, Biologie und Arbeitswelt eingereicht. Bei zwei Projekten kam ein neues, tragbares Messgerät, ein sogenannter, von der LMU entwickelter Airquix zum Einsatz. Eszter Moldvai (Q12) untersuchte, wie sich Luftschadstoffe innerhalb einer Stadt verändern. Charlotte Wimmer (Q12) wählte das Thema „Gondel oder Zahnradbahn? Analyse von Luftschadstoffen im Skigebiet der Zugspitze“. Auch das Werdenfels-Gymnasium hat von der Lokalen Agenda 21 für Garmisch-Partenkirchen einen Airquix – die Geräteanschaffungen unterstützte die hiesige Kreissparkasse - zur Verfügung gestellt bekommen. „Damit können jetzt neben CO2- auch Ozon-, Stickoxid- und Feinstaub-Konzentrationen bestimmt werden“, erklärt Prof. Dr. Klaus Schäfer, Agenda 21-Projektpate, die neuen Möglichkeiten. „Eine Win-Win-Situation, denn der Forscherdrang der Jugendlichen unterstützt unser Bemühen um Umwelt- und Klimaschutz“, ergänzt Markus Kollmannsberger, Vorsitzender Agenda 21.

Ein drittes Gerät wird künftig in den Schulen für Holz und Gestaltung (SHG) zum Einsatz kommen. „Toll, dann können wir unsere Projekte künftig vernetzen, andere Blickrichtungen einbeziehen, Ergebnisse vergleichen“, freut sich Baur, der bereits Ideen zu Innenraumluft-Analysen im Kopf hat. Erstmal gilt es aber, beim Regional-Wettbewerb 2022 zu punkten. Am 16. und 17.2. stellen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer online der Jury. Im Werdenfels-Gymnasium wird diesmal alles auf dem großen Monitor im Eingangsbereich übertragen, die gesamte Schule kann so beim Wettbewerb „Jugend forscht“ dabei sein. Da heißt es für die 14 Projekte des Werdenfels- und die sieben des Irmengard-Gymnasiums die Daumen zu drücken. Beide Schulen waren in der Vergangenheit bereits mehrfach erfolgreich. msch