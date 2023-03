Kröten, Frösche und Molche gehen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wieder auf Wanderschaft

Frühlingsgefühle: Bei feuchtem, milden Wetter, suchen Kröten, Frösche und Molche ihre Laichplätze auf. © Bild PETA

Landkreis – Dieser Tage beginnen wieder die jährlichen Wanderungen von unzähligen Kröten, Fröschen und Molchen. Wenn nach dem Winter die Temperaturen milder werden und das Wetter regnerisch wird, beginnen die Amphibien von ihren Winterlebensräumen in ihre angestammten Laichgewässer zu wandern. Auf ihrem Weg dorthin müssen die Tiere oftmals stark befahrene Straßen überqueren, so auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Da Amphibien in den Abend- und Nachtstunden wandern, sind die ehrenamtlichen Helfer zu diesen Zeiten an den Straßen mit dem Absammeln der Tiere aktiv. Die Zäune bleiben für einige Wochen bestehen, bevor diese wieder abgebaut werden. Hier laufen die Amphibien entlang, fallen in die Eimer und werden dann durch ehrenamtliche Helfer auf die andere Straßenseite getragen.

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich in dieser Zeit um eine besonders umsichtige Fahrweise zu bemühen. kb