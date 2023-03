Wo und wie bewerben?

Kunst + Krempel kommt ins Kloster Benediktbeuern

Ausgewisene Experten: Alexandra Ulrich und Dr. Frank Matthias Kammel geben Auskunft. © BR Fernsehen

Region – Von Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Mai 2023 wird Kunst + Krempel im Kloster Benediktbeuern aufgezeichnet. Wer mehr über seine Familienschätze erfahren möchte, kann sich ab sofort bewerben. Es werden 19 Folgen produziert, die voraussichtlich ab Juni 2023 im BR Fernsehen, in 3sat und immer am Donnerstag vor der Sendung in der ARD-Mediathek zu sehen sein werden.

Es ist ein kleines Abenteuer, mit dabei zu sein. Denn wer weiß schon, ob sich der Flohmarktfund als Sensation, das Gemälde vom Dachboden als Meisterwerk oder der Diamantring der Großmutter als ein Imitat entpuppt? Bei „Kunst + Krempel“ gibt es nur eine Garantie: fachlich ausgezeichnete Expertisen und gleichzeitig einzigartige Einblicke in die Art und Weise, wie die Traditionssendung des BR entsteht. Erklärt und bewertet werden im Barocksaal des Klosters Benediktbeuern Objekte aus den Bereichen Kunst auf Papier, Glas, Möbel, Porzellan und Keramik, Religiöse Volkskunst sowie Gemälde.

Im Voralpenland ist Religiöse Volkskunst oft noch weit verbreitet: Heiligenbilder, Altäre, Figuren, Devotionalien. Doch inzwischen können viele mit einem derartigen Erbe und entsprechenden Nachlässen nichts mehr anfangen. Hier droht ein Verlust von Kulturgut, so die Expertin Alexandra Ulrich. Deshalb rät sie, familiäre Fundstücke genau zu untersuchen, bevor man sie wegwirft. Diese Expertinnen und Experten von „Kunst + Krempel“ bewerten im Klosters Benediktbeuern Objekte aus sechs Themengebieten:

Freitag 12. Mai, vormittags: Kunst auf Papier – Dr. Kurt Zeitler (München), Dr. Herbert Giese (Wien)



Freitag 12. Mai, nachmittags: Glas – Dr. Dedo von Kerssenbrock-Krosigk (Düsseldorf), Christoph Bouillon (Köln)



Samstag 13. Mai, vormittags: Möbel – Prof. Dr. Hans Ottomeyer (München); Eberhard Roller (Eberswalde)



Samstag 13. Mai, nachmittags: Porzellan, Keramik – Dr. Samuel Wittwer (Potsdam); Anke Wendl (Rudolstadt)



Sonntag 14. Mai, vormittags: Gemälde – Prof. Dr. Hans Ottomeyer (München); Dr. Herbert Giese (Wien)



Sonntag 14. Mai, nachmittags: Religiöse Volkskunst – Dr. Frank Matthias Kammel (München); Alexandra Ulrich, (Engelhartszell).

Wo und wie bewerben?

Die Bewerbung mit Postanschrift, Telefonnummer, Fotos und Stichwort „Kunst + Krempel in Benediktbeuern“ geht am besten per E-Mail an kunstundkrempel@br.de. Bewerbungsschluss ist Mitte April. Es empfiehlt sich eine frühzeitige Bewerbung, weil einzelne Themengebiete schon früher geschlossen werden können. Maximal vier Objekte pro Themengebiet sind möglich. Alle Infos für die Bewerbung gibt es online unter kunstundkrempel.de sowie auf Bayerntext Tafel 394.



Pro Themengebiet werden 14 Bewerberinnen und Bewerber eingeladen (mit Begleitperson). Jeder und jede Eingeladene erhält einen eigenen Termin und nimmt in einem Wartebereich Platz, bis die Beratung durch die Expertinnen und Experten vor der Kamera folgt. kb