Kunstprojekt zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau: Schilder der Gerechtigkeit bis Anfang Juli zu sehen

Von: Günter Bitala

Teilen

Die Bürgermeister von Murnau, Rolf Beuting (re.) und von Ohlstadt, Christian Scheurer (2.v.re.) halfen beim Aufstellen der „Schilder der Gerechtigkeit“ tatkräftig mit. © Günter Bitala

Murnau – Es gibt eine Sprache, die rund um den Erdball verstanden wird. Es ist die Symbolkraft der Straßenverkehrsschilder, die in fast allen Ländern gleich ist: Stop!, Vorfahrt achten! Fußgänger-Überweg! Sackgasse! Achtung! Gefahr! Diese universelle Bildsprache nutzte der Riegseer Künstler Johannes Volkmann für ein Kunstprojekt, zu dem Kinder aus verschiedenen Ländern ihre Ideen beisteuerten: „Schilder der Gerechtigkeit“.

Entstanden sind die „Schilder der Gerechtigkeit“ während mehrerer internationaler Online-Workshops im vergangenen Jahr. Herausgekommen sind acht Motive, die auf den ersten Blick wie normale Straßenverkehrsschilder aussehen. Erst beim näheren hinschauen, werden die Inhalte deutlich: Da gibt es ein Stoppschild mit der Unterzeile ‚Umweltverschmutzung‘ . Ein Zebrastreifen in Regenbogenfarben ist abgebildet. Ein blauer Smiley fordert Respekt. Ein anderes Schild verdeutlicht, dass Krieg in eine Sackgasse führt.

Zum ersten Mal der Öffentlichkeit war das Projekt in Nürnberg vorgestellt worden; von dort aus sollen die Schilder in möglichst vielen Staaten die Menschen zum Diskutieren anregen. Termine in Madrid und Berlin sind dafür bereits vereinbart.

Jetzt – als zweite Station – sind die neun Gemeinden des ‚Blauen Landes‘ im nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen an der Reihe. Der Bürgermeister von Murnau, Rolf Beuting, sagt: „Die Bürgermeister-Kollegen und Kolleginnen waren von der Idee sofort begeistert, die Schilder den G7-Staaten zu widmen, die in unserem Landkreis zu ihrer Gipfelkonferenz zusammenkommen.“ Der Appell der Blaue-Land-Bürgermeister: „Setzt Eure Macht für das Gute ein! Schafft Frieden in der Welt! Sorgt für Gerechtigkeit! Kümmert Euch um den Schutz von Umwelt und Natur!“

Werte dürfen nicht vergessen werden

An markanten Plätzen in Murnau, Riegsee, Seehausen, Uffing, Spatzenhausen, Ohlstadt, Großweil Schwaigen-Grafenaschau und Eglfing sind die Schilder der Gerechtigkeit bis Anfang Juli zu sehen. Für die Zeit danach haben sich einige Bürgermeister bereit erklärt, einzelne Motive dauerhaft für ihre Gemeinden zu übernehmen. In Murnau beispielsweise werden dann zwei Schilder am Eingang zum Kulturpark zu finden. In Uffing bekommt mindestens eines einen Platz an der neuen Freizeiteinrichtung an der Rigistraße; Bürgermeister Andreas Weiß: „Die Schilder vermitteln Werte, die in der gegenwärtigen Zeit nicht vergessen werden dürfen.“ Für den Initiator der Kunstaktion, Johannes Volkmann, ist es wichtig, dass auch Bürger, Vereine, Organisationen mitmachen und Schilder an Häuser, Gärten, Vereinsheimen anbringen mögen. Infos gibt es bei der Touristinformation im Murnauer Rathaus (Telefon 08841-476240)



Das Schilder-Projekt wird in allen Gemeinden von Veranstaltungen der Schulen und Kindergärten begleitet; Jörg Steinleitner, der Bürgermeister aus Riegsee, bedankt sich bei allen Kindern und Erwachsenen, die die einzelnen Vorführungen im Sinne der Gerechtigkeit auf die Beine stellen: „Die Herstellung von Gerechtigkeit ist eine Aufgabe, der wir uns jeden Tag aufs Neue stellen müssen. Es geht dabei nicht nur um die große Politik.“ Jeder hat laut Steinleitner die Möglichkeit, sich für Gerechtigkeit, Respekt und Toleranz, für Humanität und Miteinander, für Frieden und Gleichberechtigung zu entscheiden. gb