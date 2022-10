Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Kursangebot „Familienteam“ stärkt das Wir

Nicht immer geht es in Familien so harmonisch zu, wie bei einem gemeinsamen Waldspaziergang. Wie man richtig in Konfliktsituationen reagiert, kann man beim neuen Kursangebot der Caritas trainieren. (Symbolbild) © Panthermedia/gpointstudio

Landkreis – Die Erziehung von Kindern ist eine der verantwortungsvollsten und herausfordernsten Aufgaben im Leben. Kinder schenken uns die glücklichsten Momente, manchmal bringen sie uns jedoch auch an den Rand der Verzweiflung. Mit dem Kurs „Familienteam“ unterstützt die Caritas Familienberatungsstelle gemeinsam mit Ingrun Fries, Psychologin in eigener Praxis und Familienteamtrainerin, Mütter und Väter dabei, in kritischen Momenten kompetent, sicher und liebevoll zu handeln.

„Familienteam“ ist ein wissenschaftlich begründetes Training zur Stärkung der Erziehungskompetenz und der Eltern-Kind-Beziehung. Es wurde an der Ludwig-Maximilians-Universität München entwickelt. Eine tiefe Wertschätzung für die persönlichen Stärken und die individuellen Bedürfnisse der Eltern stehen hierbei an erster Stelle.

„Familienteam“ gibt Antworten auf die häufig gestellten Fragen:

- Wie soll ich mit Gefühlsausbrüchen meines Kindes umgehen?



- Wie kann ich liebevoll und bestimmt Grenzen setzen?



- Wie können Konflikte gewaltfrei, respektvoll und im Miteinander gelöst werden?



- Was braucht unser Kind, um sich zu einem glücklichen, selbstbewussten und verantwortungsvollen Menschen zu entwickeln?



Teil 1 des Kurses startet am Mittwoch, 19. Oktober 2022 und umfasst insgesamt vier Mittwochabende, jeweils von 18:30 bis 21:30 Uhr (weitere Termine sind 09.11., 30.11. und 7.12.). Veranstaltungsort ist das Caritas Zentrum, Dompfaffstr. 1 in Garmisch-Partenkirchen. Die Teilnehmergebühr beträgt 40 Euro (Paare zahlen einmalig 60 Euro), kann aber bei sehr geringem Einkommen reduziert werden.



Aktuell werden noch Anmeldungen entgegengenommen. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter: 08821/ 94348-40.



WICHTIG: die Kontaktaufnahme mit der Caritas ist derzeit nur telefonisch und persönlich möglich. Aufgrund eines Cyberangriffs auf die Caritas können die Mitarbeiter/-innen derzeit nicht auf Emails zugreifen und auch nicht auf bereits bestehende Interessentenlisten. Die Beratungsstelle bittet daher alle Eltern, die bereits angemeldet sind oder sich auf eine Interessentenliste haben setzen lassen, sich erneut telefonisch zu melden. Weitere Infos zur Beratungsstelle unter: www.familienberatung-gap.de kb