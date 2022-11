Langzeit-Wander-Trophy auf neuen Strecken mit visuellen Höhepunkten ist gelungen

Von: Wolfgang Kunz

Bürgermeister Enrico Corongiu (r.) schickte mit (v.v.l.) Toni Grassl und Patrick Wagner (Alpenwelt Karwendel 2.v.l.) die Marschierer auf die Strecke. © Wolfgang Kunz

Mittenwald – Die Organisatoren aus der Alpenwelt Karwendel mit Jürgen Wild und Patrick Wagner und dem staatlich geprüften Bergführer Toni Grassl aus Berchtesgaden als Gründervater dieser Trophy haben ihre Lehren aus den bisherigen zeitaufwendigen Genehmigungsverfahren gezogen. „Da die Strecken durch Naturschutzgebiete führten, mussten wir lange auf die Genehmigungen durch die staatlichen Stellen warten“, erklärte Grassl, „dadurch wurden die erforderlichen Ausschreibungen und Marketing-Maßnahmen erheblich verzögert“.

Heuer hatten sich 25 Wanderfreunde für die zwölf- und 40 Hartgesottene für die 24 Stunden angemeldet, die nach Wallgau (2017), Krün (2018), Mittenwald (2019), Wallgau (2020) und Krün (2021) wieder in Mittenwald über die Bühne ging. Am Start auf dem ehemaligen Hallenbad-Gelände begrüßte Moderator und Stimmungskanone Bernd Cernin aus Leogang mit Organisator Grassl und Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) die Outdoor-Fans. „Diese Veranstaltung ist ein Riesenmehrwert für die Alpenwelt und wer hier mitmacht, muss aus besonderem Holz geschnitzt sein“, betonte der Rathauschef, bevor er die Teilnehmer zusammen mit Alpenwelt-Vertreter Patrick Wagner („Es erwarten euch viele visuelle Höhepunkte“) um 8 und 8.15 Uhr auf die Strecken schickte. Aufgrund des späten Oktober-Termins waren sich Grassl („Die 24-Stunden-Wanderer marschieren 14 Stunden im Dunkeln“) und Rathauschef Corongiu einig, dass ein früherer Termin besser wäre. „Wir versuchen eine Lösung zu finden“, versprach Gemeindechef Corongiu.

Die Halbtageswanderer wurden von Stefan Adam aus Mittenwald und Inge Dietz aus Anger über die 33 Kilometer Strecke über den Kranzberg, Wamberg, Schloss Kranzbach und zurück über den Ferchen- und Lautersee begleitet und betreut. Bei der Ankunft am Bahnhof gab es für die aus Heppenheim angereisten Stefan Held (52/„Trotz Hexenschuss geschafft“), Ehefrau Monika Schüssner-Held (54/„Eine Tour zum Genießen“), Oliver Knupp (51/„Die schönste Tour der letzten drei Jahre“) und Petra Röhrig (51/„Stefan Adam ist ein guter Guide“) ein Wiedersehen mit Petra Summer (52) aus der Tourist-Information. „Ich habe mich bei deren Akkreditierung so gefreut. Die Vier haben mich bei meiner Teilnahme 2021 in Krün die letzten Kilometer so richtig aufgemuntert und mitgezogen. Deshalb habe ich ihnen einen Sekt spendiert“.



Unter denen, die mit Gerhard Kaiser aus Mittenwald und Eddy Balduin aus Berchtesgaden die 64 Kilometer-Tour über den Grünkopf bis in die Partnachklamm und zurück über den Eckbauer geschafft hatten, war auch Marco Schmidt (46) aus Alfstedt bei Bremen. Er hat als Einziger alle bisherigen 55 Trophy’s beendet. „Eine schöne Tagesetappe mit der Klamm und dem Vollmond als Highlight“, schwärmte der System-Administrator, „die deutlich leichtere Tour hat uns viel Zeit zum Schauen und Staunen gegeben“.

Zum vierten Mal war Andreas Fichtner (39) aus Penzberg dabei. „Ab Mittag schönes Wetter, tolle Ansichten, zwei super Guides und trotz anstrengender Nacht gut angekommen“. Unter den Finishern – von Grassl und Alpenwelt Karwendel-Geschäftsführer Jürgen Wild gab es bei der Finisher-Party im Lokal von Klaus Häcker im Bahnhof für drei Teilnahmen eine Königs- und ab fünf eine Kaiser-Urkunde - war auch kam Dieter Schilling (59) aus Weil der Stadt. „Ich kenne Mittenwald aus meiner Zeit als Gebirgsjäger 1986 in der Edelweißkaserne. Gefallen hat mir, das uns unser Guide Gerhard Kaiser vom Kranzberg aus alle Gipfel nennen konnte“.



Am Ende fiel das Fazit von Grassl positiv aus. „Kompliment an die Alpenwelt und ihre super ausgewählten Strecken. Alle 65 Teilnehmer sind gesund ins Ziel gekommen. Sollte eine zeitliche Vorverlegung der Trophy nicht möglich sein, denken wir über eine auf 12 Stunden begrenzte Veranstaltung mit zwei Startgruppen nach. Eine für Genießer und eine für Sportlich Extreme“. kun