„LEADER“ fördert Projekte im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Mitglieder der LAG-Versammlung halten Schilder mit Schlagwörtern in die Höhe. © LAG Zugspitz Region

Region – Mittels LEADER sind seit 2015 bis heute insgesamt 44 Großprojekte mit einer Summe von rund 3,07 Mio. Euro unterstützt worden – und das bei einem Projektvolumen von ca. 7,1 Mio. Euro. Hinzu kommen noch 35 Einzelmaßnahmen mit einer Fördersumme von insgesamt 40.000,-- Euro und einem Projektvolumen von ca. 230.000,-- Euro. Landrat Anton Speer stellte fest: „In der laufende Förderperiode sind wir mit diesen Summen in Bayern ganz vorne mit dabei!“

Doch Ende 2022 endet die laufende Förderperiode. Damit der Landkreis auch ab 2023 in den Genuss von EU-Geldern aus dem LEADER-Topf kommt, muss er sich als LEADER-Region für Förderperiode 2023 – 2027 bewerben. Die hierzu notwendigen Beschlüsse wurden in der soeben durchgeführten Versammlung der Lokalen Aktionsgruppe Zugspitz Region im Kurhaus in Grainau allesamt einstimmig getroffen. So wurde unter anderem die neue Lokale Entwicklungsstrategie verabschiedet. In dieser werden unter anderem die zukünftigen Entwicklungs- und Handlungsziele festgelegt, die mit LEADER unterstützt werden sollen.

Auch in der neuen Förderperiode liegt der Schwerpunkt, wie bisher auch, auf den Bereichen „Natur und Kultur“, „Wohnen und Leben“ sowie „Wirtschaft und Tourismus“. Die Bewerbungsunterlagen werden nun bis spätestens Mitte Juli durch LAG-Manger Martin Kriner beim Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eingereicht. Mit einer Entscheidung ist im 1. Quartal 2023 zu rechnen. Landrat Anton Speer und Martin Kriner sind sicher, dass der Landkreis Garmisch-Partenkirchen auch ab 2023 wieder als LEADER-Region anerkannt wird.

Bis Ende 2022 ist der sogenannten „Bayerntopf“ für die Umsetzung von LEADER-Projekten ist nach wie vor gut gefüllt! LAG-Manger Martin Kriner (08821/751-430) und seine Mitarbeiterin Angelika Schmid (08821/751-572) prüfen gerne, ob ein Projekt über LEADER gefördert werden kann. Sie freuen sich über jede Kontaktaufnahme.

Weitere Informationen zu LEADER und allen befürworteten Projekten siehe: https://www.leader-zugspitzregion.de/ kb