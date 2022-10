Lehrgang „Programm für angewandte Sicherheitsstudien“ am George C. Marshall Center

Teilen

(v.l.): Youssouf Diallo (GCMC – stv. Kursleiter); Barre Seguin (GCMC – Direktor); Fritz Rademacher (GCMC – Kursleiter); Thomas Radtke (FOMC - Präsident); Dr. med. Robin Bulgrin (FOMC – Vizepräsident). © privat

GAP – Die Marktgemeinde steht derzeit wieder im Fokus der internationalen Sicherheitspolitik. Nach zwei Jahren Corona-Pause hat am George C. Marshall Center kürzlich der Lehrgang „Programm für angewandte Sicherheitsstudien (engl. PASS)“ begonnen. Der Lehrgang, mit dem Ziel, internationale politische sowie militärische Entscheidungsträger über Landesgrenzen hinweg zu vernetzen, wird im deutsch-amerikanischen Bildungsinstitut schon seit 1994 durchgeführt.

Rund 52 Teilnehmer aus 34 Nationen leben und lernen nun über die nächsten acht Wochen im Werdenfelser Land. Die „Freunde des Marshall Centers e.V. (FOMC)“ sind ein lokaler Verein. Seine Mitglieder möchten den Kursteilnehmern am Marshall Center das bayerische Heimatland näherbringen. Finanziert durch Spenden ermöglicht die Vereinigung den internationalen Studenten Besuche in Museen, Konzerte sowie Theater- und Kulturausflüge nach München. Darüber hinaus führen die „Freunde des Marshall Centers ein bisher einmaliges Patenschaftsprogramm durch, bei dem Einheimische aus dem Landkreis die Kursteilnehmer nach getaner Arbeit am täglichen Leben in Bayern teilhaben lassen.

De r Präsident des lokalen Vereins, Thomas Radtke, begrüßte die Neuankömmlinge im Namen des Vereins und der Bevölkerung mit Brezen, Leberkäse und Faßbier. Radtke lud sie ein, so viele Eindrücke wie möglich aus Bayern mit in Ihr Heimatland zu tragen. „Ich wünsche Ihnen für den Lehrgang viel Erfolg. Knüpfen Sie neue Freundschaften über politische, weltanschauliche und kulturelle Grenzen hinweg, die dabei helfen, unsere Welt wieder ein wenig sicherer und freundlicher zu machen.“ kb