Leonhardi in Unterammergau: Am Sonntag findet die Wallfahrt mit Gottesdienst und Pferdesegnung statt

Von: Günter Bitala

Der Leonhardiritt in Unterammergau kann in diesem jahr wieder mit allen Programmpunkten stattfinden. © Günter Bitala

Unterammergau – Leonhardifahrten und -ritte gehören in Bayern und Österreich fest zum Brauchtum. Jedes Jahr am letzten Oktoberwochenende, diesmal am Sonntag, 30. Oktober, werden in Unterammergau die Pferde in der Kappel-Wallfahrtskirche gesegnet. Dazu ziehen die festlich geschmückten Rösser und Pferdekutschen von der Dorfmitte Unterammergaus zur Kapplkirche hinauf.

Nachdem der Leonharditritt in seiner traditionellen Form sowohl 2020 als auch 2021 abgesagt werden musste, freut man sich im Ammertal nun besonders auf den Traditionstag. In den vergangenen beiden Jahren hatten nur ein paar Rösser stellvertretend für alle den Segen erhalten – nun aber kann die Prozession mit allen Programmpunkten stattfinden.



Organisiert wird die Wallfahrt, die es in Unterammergau seit 1963 gibt, von der Leonhardi-Gemeinschaft Unterammergau und Umgebung. Vorsitzender ist seit 2004 Landrat Anton Speer: „Unser Leonhardiritt soll an die vielen Wallfahrer erinnern, die früher zur Kappelkirche hinauf zogen, um die Reliquie des ‚Heiligen Blutes‘ zu verehren.“



Seit Wochen arbeiten Anton Speer und seine Mitstreiter auf den Festtag hin. Die Plakate sind gedruckt, die Einladungen an die Rosserer und die Ehrengäste verschickt, der Streckenverlauf festgelegt. Gerechnet wird mit 140 Pferden, wovon etwa 20 vor Fuhrwerke gespannt werden. Bei schönem Wetter bevölkern etwa 4000 Zuschauer den Wallfahrtsweg. Vier Blaskapellen spielen während des Ritts und im weiteren Verlauf des Tages auf. Die Aufstellung der Pferde beginnt um 9 Uhr an der Pfarrkirche St.Nikolaus. Um 9.45 Uhr setzt sich die Wallfahrt in Bewegung. Bis zur Kappel brauchen Rösser, Reiterinnen und Reiter ungefähr 45 Minuten. Hier wird ein Gottesdienst zelebriert, dem schließt sich die Pferdesegnung an. Für 11.45 Uhr ist die Rückkehr ins Dorf geplant. Den Abschluss des Vormittags bildet um 12 Uhr ein Gemeinschaftskonzert aller Musikkapellen in der Dorfmitte.



Der Heilige Leonhard von Limoges lebte im 6. Jahrhundert. Er kämpfte für die Freilassung Gefangener und gründete das Kloster Noblat in der Nähe von Limoges. In Bayern wird er von den Landwirten als Nothelfer und Beschützer der Tiere und als „Bauernherrgott“ verehrt. Er gilt als Patron der Gefangenen und wird bei Streitigkeiten, familiären Problemen, bei Prüfungen und bei Krankheiten aller Art angerufen. kb