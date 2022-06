Lions Club Garmisch-Partenkirchen spendet 13.000 Euro für Hochwasserhilfe Ahrtal

Florian Wörmann übergibt den Scheck an Jürgen Kuhn. © LC GAP

Landkreis – Bei den vielen Krisen, die derzeit unseren Alltag belasten, ist die letztjährige Hochwasserkatastrophe im Ahrtal etwas in Vergessenheit geraten. Dabei wird dort immer noch Hilfe für den Wiederaufbau benötigt. Vor allem für Gemeinden, bei denen teilweise die komplette Infrastruktur zerstört wurde.

Nach einem Vortrag über die Auswirkungen des Hochwassers in Rheinland-Pfalz im letzten Jahr, hat das Präsidium des Lions Clubs Garmisch-Partenkirchen spontan beschlossen, die eigenen Clubmitglieder um Spenden für die notleidende Region zu bitten. Die eingehende Summe würde dann vom Club verdoppelt werden, um mit einer hohen Summe großzügig helfen zu können. In kurzer Zeit waren rund 6.500,- Euro an Spenden zusammengekommen, die dann auf 13.000,- Euro aufgestockt wurden. Um das Geld zielgerichtet an die Betroffenen zu bringen, nahm Präsident Mario Springer Kontakt nach Koblenz zum Lions Förderverein Koblenz, Vallendar, Koblenz-Rhein/Mosel, Koblenz Sophie von La Roche e.V. auf, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, für die betroffene Region Hilfe zu organisieren. Dort war man hocherfreut über die großzügige Spende.

Das Geld wird an die kleine Gemeinde Marienthal gegeben. In dieser Gemeinde war das Gemeindezentrum, der Ort der Begegnung der Bürger und das Zentrum des Vereinslebens komplett zerstört worden. Diese Spende trägt nun zum Wiederaufbau des Zentrums und damit des Gemeindelebens in Marienthal bei und die Mitglieder des Lions Clubs Garmisch-Partenkirchen sind glücklich, dass sie den Menschen im Ahrtal helfen können.

Auf dem Foto sieht man Florian Wörmann vom Lions Club Garmisch-Partenkirchen (links) bei der Scheckübergabe an Jürgen Kuhn vom Lions Club Koblenz Sophie von La Roche vor dem Schängelbrunnen in Koblenz, dem Wahrzeichen der Stadt. kb