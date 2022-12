Lose, ungekühlt und ohne Verpackung: 500 Kilogramm Fleisch in Oberau sichergestellt und vernichtet

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten ca. 500 Kilo Fleisch gefunden wurden. Das Fleisch wurde lose, ungekühlt und ohne jegliche Verpackung in verschiedenen Koffern und Sporttaschen verstaut, und von Albanien nach Deutschland transportiert. (Symbolbild) © PantherMedia / rusak

Oberau - Bereits Sonntagabend (18.12.2022, 17:45 Uhr) wurde ein Mercedes Sprinter mit albanischer Zulassung durch Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Murnau auf der B2 in Oberau einer Kontrolle unterzogen.

In dem Kleintransporter befand sich der 42-jährige albanischer Fahrer sowie sein 28-jähriger albanischer Beifahrer. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges konnten mehrere Kunstgemälde festgestellt werden. Um die Sachlage zu klären, wurden die beiden Insassen sowie das Fahrzeug zur Dienststelle gebracht.

Dort staunten die Beamten nicht schlecht, als bei einer weiteren Durchsuchung des Fahrzeuges ca. 500 Kilo Fleisch gefunden wurden. Das Fleisch wurde lose, ungekühlt und ohne jegliche Verpackung in verschiedenen Koffern und Sporttaschen verstaut und von Albanien nach Deutschland transportiert. Durch die Beamten wurde die Lebensmittelüberwachung am Landratsamt Garmisch-Partenkirchen verständigt. Diese ordnete eine Vernichtung der Fleischwaren an, da eine Kontamination mit möglichen Tierseuchen nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Lebensmittel sowie die Kunstgemälde, deren Herkunft bis dato ungeklärt ist, wurden durch die GPI beschlagnahmt. Eine Anzeige wegen Vergehens nach dem Lebens- und Futtermittelgesetzbuchs wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Nach einer erbrachten Sicherheitsleistung wurden die die beiden Fahrzeuginsassen von der Dienststelle entlassen. kb