Mahnwache für den Frieden auch in Garmisch-Partenkirchen

Im Foto links Aneta Lehotska, rechts Mira Naumann. © Barbara Falkenberg

GAP – Fassungslosigkeit und tiefe Betroffenheit waren zu hören und zu spüren, als sich am Mittwochabend etwa 400 Menschen zu einer „Mahnwache für den Frieden in der Ukraine“ auf dem Richard-Strauss-Platz in Garmisch-Partenkirchen versammelten. Viele hatten Kerzen mitgebracht, einige Plakate, „Schluss mit dem Krieg“ oder „stoppt Putin“ waren zu lesen.

Die Grüne Jugend Garmisch-Partenkirchen hatte im Aktionsbündnis mit örtlichen Kommunalpolitikern, Parteien und Vereinen zur Aktion aufgerufen, „weil der völkerrechtswidrige Einmarsch russischer Truppen in die souveräne Ukraine eine Zäsur ist und die Solidarität Europas auf eine harte Probe stellt“, wie es in der Pressemeldung hieß.

„Wir wollen uns solidarisch zeigen mit den Menschen in der Ukraine, aber auch der Friedensbewegung in Russland und der Opfer dieses schrecklichen Krieges gedenken“, erklärte Paula Grzesiczek von der Grünen Jugend den Grundgedanken. Die 18-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen, die im Herbst ein Politikstudium im Würzburg beginnen wird, bezeichnete den Krieg Putins als einen Angriff auf die Demokratie, die Freiheit und die Rechtsstaatlichkeit, „der mir Sorge macht und alles andere derzeit in den Hintergrund rücken lässt.“ Auch Philipp Golka zeigte sich sehr betroffen, der 39-jährige Touristiker lebt seit 12 Jahren in der Marktgemeinde und ist Sprecher im Ortsverband der Grünen, „solch ein erschreckendes Szenario, wie es nun eingetroffen ist, konnte und wollte man sich nicht vorstellen“, meinte der gebürtige Hamburger. Es sei nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, sondern auf die freiheitliche Grundordnung, „deshalb bewegt es auch so viele Menschen“, so Golka weiter.

Er selbst will das Thema nicht verdrängen, verfolgt ständig die Nachrichten. Seine einzige Hoffnung: Putins engste Verbündete stellen sich gegen ihn. „Aber niemand weiß, wie es weitergeht.“ Aneta Lehotska nicht, die Fotografin ist Tschechin und hat viele Freunde und Verwandte in der Ukraine. „Ich mache mir große Sorgen um sie.“ Gemeinsam mit Mira Naumann (39) aus Garmisch-Partenkirchen – deren beste Freundin aus der Ukraine stammt – trug sie selbstentworfene Plakate mit Putins Konterfei vor der Brust. Um sich für den Frieden einzusetzen, bildeten die beiden gemeinsam mit allen anderen Teilnehmern der Mahnwache im Anschluss an eine Schweigeminute eine Menschenkette durch die Fußgängerzone. Und es soll nicht bei dieser einen Mahnwache bleiben, weitere finden am Mittwoch, 9. und 16. März, jeweils um 18.30 auf dem Richard-Strauss-Platz in Garmisch-Partenkirchen statt. bf