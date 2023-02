Malteser Kreisgliederung Garmisch-Partenkirchen blicken mit Zuversicht ins neue Jahr

Teilen

Neujahrsempfang: Die Malteser Ehrenamtlichen mit Kreisbeauftragter Margarete von Zanthier (Zweite v. re.) und Diözesanoberin Pilar zu Salm-Horstmar (re.) © Erik Waalkes

Landkreis – Vor kurzem fand der Neujahrsempfang der Malteser Kreisgliederung Garmisch-Partenkirchen in der Dienststelle an der Burgstraße statt. Die Kreisbeauftragte Margarete von Zanthier begrüßte die Ehrenamtlichen, von denen im Laufe des Abends auch einige für ihre Verdienste ausgezeichnet werden sollten. Auch das vergangene Jahr war noch deutlich geprägt von den Auswirkungen der Corona Pandemie. Einige Malteser Dienste mussten zunächst komplett eigestellt werden, andere konnten mit striktem Hygienekonzept schrittweise wieder geöffnet werden.

Herzstück der Garmischer Malteser ist das Café Malta, das schon im letzten Frühjahr wieder seine Pforten öffnete. Seniorinnen und Senioren mit leichter und mittlerer Demenz werden hier einmal in der Woche von einem geschulten und eingespielten Team betreut. Die Malteser orientieren sich dabei an dem ressourcenorientierten und wertschätzenden schwedischen Silvia Hemmet Konzept, das den Gästen Sicherheit gibt und gleichzeitig Sinne und Geist anregt. Seit November 2022 findet auch wieder immer am letzten Mittwoch des Monats das Seniorencafé statt, das von einem kleinen Malteser Team organisiert und vorbereitet wird und im Spätsommer startete die Wandergruppe endlich wieder zu ihrem ersten Ausflugsziel und ist seitdem regelmäßig unterwegs.

Mit einer Gedenkminute gedachten die Anwesenden des im vergangenen November verstorbenen Arztes Dr. Ferdinand von Vopelius. Er war den Maltesern besonders verbunden, nicht zuletzt, weil seine Frau lange Kreisbeauftrage der Malteser in Garmisch-Partenkirchen war.



Nach einer Pause nahm Pilar Prinzessin zu Salm-Horstmar, Diözesanoberin und stellvertretende Diözesanleiterin der Malteser im Erzbistum München und Freising, die Ehrungen der Ehrenamtlichen vor. Mit der Malteser Medaille in Gold wurden Leni Stallfort ausgezeichnet. Mit der Malteser Medaille in Bronze wurden geehrt Hildegard Bort, Carmen Grimm-Eichhorn und Beate von Kessel.

Kreisbeauftragte von Zanthier bedankte sich zum Abschluss nochmal ausdrücklich bei allen Ehrenamtlichen für deren unermüdlichen Einsatz und Dienst am Nächsten, „denn ohne Sie, wäre das Leben vieler Menschen hier in Garmisch-Partenkirchen schwerer und weniger hoffnungsvoll!“ kb