Matratze geriet in Partenkirchner Lagerhausstraße in Brand

In dem Gebäude hatte sich ein Wohnsitzloser einquartiert, der bei dem Brand eine schwere Rauchvergiftung erlitt. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

GAP - Am Donnerstagvormittag, gegen 9.30 Uhr, wurde über Notruf eine starke Rauchentwicklung in der Lagerhausstraße in Garmisch-Partenkirchen mitgeteilt. Betroffen war das leer stehende Gebäude hinter dem Hotel „Vier Jahreszeiten“. In diesem hatte sich ein Wohnsitzloser einquartiert. Im Dachgeschoss war eine Matratze in Brand geraten.

Der 51-jährige „Bewohner“ konnte den Brand zwar größtenteils ablöschen, erlitt aber eine schwere Rauchgasvergiftung und musste im Krankenhaus behandelt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war ein Betreten des Gebäudes erst nicht möglich. Insgesamt kamen, neben Rettungsdienst und Polizei, 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Partenkirchen mit 7 Fahrzeugen vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. Der Sachschaden am Gebäude wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Wie genau es zu dem Brand gekommen ist, ist momentan noch unklar. Gegen den vermeintlichen Brandverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. kb