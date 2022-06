MdL Florian von Brunn informierte sich im Oberen Isartal über Wohnraum und Umwelt

Von: Wolfgang Kunz

Einweisung über Naturschutz- und Landwirtschafts-Schutzgebiete im Almflächengebiet der Weidegenossen Mittenwald (v.l.): MdL Florian von Brunn, Josef Braun, Sylvester Noder, Enrico Coron-giu, Johann Hörmann und Bastian Eiter. © Wolfgang Kunz

Mittenwald – Bezahlbarer Wohnraum mit entsprechender Förderung und Schutz der Umwelt hat sich der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Florian von Brunn zur Aufgabe gemacht. Jetzt hat der 53-jährige das Obere Isartal besucht und sich mit den Bürgermeistern Enrico Corongiu und Bastian Eiter getroffen. Dabei besuchte er nicht nur das Gelände der Standortverwaltung , sondern auch einen landwirtschaftlichen Betrieb.

Der Umwelt- und verbraucherschutzpolitische Sprecher der SPD kam auf Einladung des Mittenwalder Bürgermeisters. Treffpunkt war das 4,8 Hektar große und teils aufgelassene Gelände der Standortverwaltung in der Tiefkarstraße. Wie bekannt, möchte die Marktgemeinde Mittenwald aufgrund der örtlichen Wohnungsnot diese Konversionsfläche – ein Teil ist von der Siedlungsgenossenschaft in Erbpacht belegt – zum Bau von bezahlbarem Wohnraum für Private und Gewerbetreibende nutzen. Ansprechpartner dafür ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) in Bonn. „Wir möchten die Südhälfte des Geländes für nutzen“, erläuterte Corongiu das Konzept der Gemeinde, „dabei müssen Bodenrichtwerte eingehalten werden, weil die BIMA kostendeckend arbeiten und das maximale herausholen will“.

Trotz Wohnraumförderung und diverser Verbilligungsrichtlinien kann die Gemeinde neuen Wohnraum aber nicht kostendeckend anbieten. Deshalb müsse die Wohnungsmarktlage aufgrund der vielen Zweitwohnungen unbedingt verbessert werden“, so Corongiu, „wir stehen als Kommune in der Pflicht, mit Hilfe des Landes für geeigneten und vor allem bezahlbaren Wohnraum zu sorgen“.



Die Gemeinde plant den Bau von drei dreistöckigen Gebäuden mit Wohnungen zwischen 50 und 100 Quadratmetern plant. „Die Kommune versucht bei entsprechender Förderung, den Mietpreis unter 10 Euro pro Quadratmeter zu halten. Wir wollen damit die Landflucht verhindern und durch bezahlbaren Wohnraum Arbeitsstellen in Verbindung mit einem guten Freizeitangebot schaffen“.

Die Argumente und Zahlen nahm MdL von Brunn mit nach München. „Für mich war es wichtig zu erfahren, wie hoch hier die Bodenpreise sind und welche Hürden bei der Wohnraumförderung im Freistaat Bayern aus dem Weg geräumt werden müssen. Ich schätze, es wird auf 15 Euro pro Quadratmeter hinauslaufen und versichere, dass ich mich im Landtag für eine höhere Wohnraumförderung und sinnvolle Nutzung der jetzt schon seit sieben Jahren brachliegenden Fläche einsetzen werde“. Zuvor hatte sich MdL von Brunn schon mit dem Wallgauer Bürgermeister Bastian Eiter getroffen. „Wir haben die Probleme unserer Gemeinde für die Verlängerung der Gewerbefläche Isarstraße und die Isar-kies-Problematik besprochen“.

Für die Delegation aus München – MdL von Brunn kam in Begleitung seiner Referentin Stella Khalafyan und Pressesprecherin Carolin Arns – stand als zweiter Termin der Besuch des landwirtschaftlichen Betriebs von Sepp Braun an. Sorgen macht den Almbauern und Weidegenossen das aktuelle Auftreten der Beutegreifer. Als Mitglied der Vorstandschaft des bayerischen Bauernverbandes im Kreisverband Garmisch-Partenkirchen tauschte sich Braun („Ich war neun Jahre Almmeister“) zusammen mit dem Vorstand der Forst- und Weidegenossenschaft Johann Hörmann und dem Obmann der Mittenwalder Schafhalter Sylvester Noder mit dem Gast aus München über die kleinbäuerliche Landwirtschaft und Naturschutz aus. „Wenn sich der Wolf hier ansiedelt und wir unsere riesigen Weidegebiete – im Isartal alleine 700 Hektar inklusive 300 Hektar Schutzwald – auch noch selbst schützen müssen“, verdeutlichte Hörmann, „dann geht unsere Landwirtschaft kaputt“.

Viel diskutiert wurde die Kombihaltung mit Sommeraustrieb und Überwinterung im Stall. „Die SPD ist für Kombihaltung“, versicherte MdL von Brunn, „wir plädieren dafür, dass die Tierwohlfreundliche Haltung inklusive Landschaftspflege eine Perspektive hat“. Für von Brunn („Beim Beutegreifer-Problem kann ich keine sofortige Lösung anbieten“) als selbsternannter Kämpfer für Bayerns Natur und Landschaft war es ein aufschlussreicher Besuch. „Ich werde mich im Bayerischen Landtag beim Umweltausschuss dafür einsetzen, dass die Zukunft der Landwirtschaft, ihre Kultur und Intensität entsprechend gewürdigt und gefördert wird“. kun