Mehr Windeneinsätze für »Christoph Murnau«

Eine beachtliche Bilanz: „Christoph Murnau“ weiterhin unangefochtene Nummer 1 aller Windenstationen der ADAC Luftrettung bundesweit. Einsatzgrund Nummer eins waren bei den oft lebensrettenden Einsätzen mit 32 Prozent Verletzungen nach Unfällen. Dazu gehören Freizeit-, Sport-, Schul- und Verkehrsunfälle. © ADAC

Murnau – 1138 Mal hoben die Besatzungen des Rettungs- und Intensivtransport-Hubschraubers „Christoph Murnau“ von ihrem Standort an der Berufsgenossenschaftlichen Klinik im vergangenen Jahr zu Einsätzen ab, genau zwei Mal weniger als im Vorjahreszeitraum. Damit hat sich das Einsatzaufkommen auf hohem Niveau stabil gehalten. Deutlich zugenommen haben die Windenrettungen: 207 Mal seilten sich die medizinischen Crewmitglieder zu einem Patienten in unwegsamem Gelände der Bayerischen Alpen ab und hievten ihn nach notärztlicher Versorgung bei Bedarf wieder an Bord. Die Zahl dieser Spezialeinsätze für „Christoph Murnau“ nahm im Vergleich zum Vorjahr um 11,9 Prozent zu und stieg damit im fünften Jahr in Folge.

Mit dieser beachtlichen Leistungsbilanz bleibt „Christoph Murnau“ weiterhin unangefochtene Nummer 1 aller Windenstationen der ADAC Luftrettung bundesweit. Von den insgesamt 1138 Alarmen waren 837 sogenannte „Primäreinsätze“: In diesen Fällen hatte „Christoph Murnau“ die reine Funktion des Notarztzubringers oder die Crew übernahm neben der Behandlung zusätzlich den Transport in die Klinik. 156 Einsätze (13,7 Prozent) waren Sekundärtransporte, bei denen ein Patient von einem Krankenhaus in ein Spezialklinikum mit erweiterten Therapiemöglichkeiten gebracht wurde. 145 Flüge waren sonstige Einsätze oder es war kein Eingreifen nötig.



Ursache Nummer eins waren mit 51 Prozent Verletzungen nach Unfällen, 11 Prozent davon nach Verkehrsunfällen. Dahinter folgen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurologische Notfälle, wie beispielsweise Schlaganfälle. Sie liegen mit jeweils 17 Prozent gleichauf.



Der Hubschrauber des Typs H145 nimmt eine Sonderfunktion innerhalb der über 50 Maschinen großen Flotte der ADAC Luftrettung ein: Als Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber ist er für Notfälle, aber auch Interhospitalverlegungen über lange Strecken optimal ausgelegt und führt zusätzlich Windenrettungen durch. Dies erfordert unter anderem intensive Schulungen der Crews, wie beispielsweise die jährlichen Windentrainings zur Vorbereitung auf die Sommer- und Wintersaison. kb