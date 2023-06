Die Bergwacht Oberau hatte ein einsatzreiches Wochenende

Im Einsatz: der Rettungshubschrauber Christoph Murnau (Symbolbild). © Bergwacht Grainau

Das Wochenende lockte reichlich Ausflugsverkehr in die Berge. Die Bergwacht Oberau vermeldete einige Einsätze, zu denen zusätzlich auch der Rettungshubschrauber Christoph Murnau alarmiert wurde. Die Bergwacht weist darauf hin, dass Betroffene nach Absetzen eines Notrufs, wenn nicht anders abgesprochen, unbedingt an der gemeldeten Stelle bleiben und sich entsprechend bemerkbar machen sollten.

Am Samstag, 03.06.2023 wurde die Bergwacht Oberau um 11:50 Uhr zu einer Person im Bereich der Hohen Kisten alarmiert. Ein 38-jähriger Mann war beim Berglaufen gestürzt und hatte sich eine Schulterluxation zugezogen. Der schlechte Handyempfang im Estergebirge machte einen Rückruf bei dem Verletzten zunächst unmöglich. Aufgrund der gemeldeten Verletzung erfolgte die zusätzliche Alarmierung des Rettungshubschraubers Christoph Murnau, welcher einen Luftretter der Bergwacht Oberau im Tal mit an Bord nahm. An der gemeldeten Stelle konnte jedoch trotz mehrerer Überflüge keine verletzte Person angetroffen werden. Letztlich konnte der Verletzte doch noch telefonisch erreicht werden, er war mittlerweile zur Kuhalm abgestiegen, machte sich dort aber zunächst nicht bemerkbar. Aufgrund bereits bestehender neurologischer Ausfälle im betroffenen Arm wurde die Schulter noch vor Ort nach Analgesie reponiert und der Patient zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen geflogen. Die Bergwacht weist darauf hin, dass Betroffene nach Absetzen eines Notrufs, wenn nicht anders abgesprochen, unbedingt an der gemeldeten Stelle bleiben und sich entsprechend bemerkbar machen sollten um unnötiges Suchen zu vermeiden.

Am Sonntag, 04.06.2023 erfolgte um 10:09 Uhr die nächste Alarmierung der Bergwacht Oberau. Es wurde ein gestürzter Mountainbiker auf der Kuhalm-Forststraße gemeldet. Ein 75-jähriger war unbeobachtet zu Sturz gekommen und zog sich dabei schwere Kopf- und Brustverletzungen zu. Aufgrund der Verletzungsschwere entschied sich der Einsatzleiter den Rettungshubschrauber Christoph Murnau die Unfallstelle direkt anfliegen zu lassen. Gleichzeitig fuhr ein Team der Bergwacht Oberau inkl. Notfallsanitäter die Unfallstelle mit dem Bergrettungsfahrzeug an. Der schwerverletzte Patient wurde vor Ort versorgt und in die BG Unfallklinik Murnau geflogen.

Noch während dieser Einsatz lief, kam die Meldung der Kameraden der Bergwacht Weilheim am Krottenkopf über ein akut erkranktes Kind an der Weilheimer Hütte. Während der Mountainbiker von der Med-Crew des Christoph Murnau und der Bergwacht versorgt wurde, konnte der Rettungshubschrauber das Kind in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen fliegen. Ein weiterer Transport durch die Bergwacht Oberau war daher nicht mehr notwendig. kb