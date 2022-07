Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti: Partenkirchner REWE Supermarkt beschmiert

Teilen

In Garmisch-Partenkirchen entstanden mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti. (Symbolbild) © Tobias Felber/dpa/Symbolbild

GAP - Im Zeitraum vom 27. Juli 2022, 20 Uhr bis 28. Juli 2022, 10 Uhr wurde eine Hauswand am REWE Supermarkt in der Partenkirchner Hauptstraße durch einen bislang unbekannten Täter mit Graffiti beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro.

Eine weitere Sachbeschädigung wurde ebenfalls am Vormittag des 27.07.2022 festgestellt. Die Gedenktafel am Kriegerdenkmal unmittelbar am Sebastianskircherl in Partenkirchen wurde mit einem weißen Schriftzug beschmiert. Die Tatzeit lässt sich nicht näher eingrenzen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Garmisch-Partenkirchen zu melden. kb