Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten in Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Eine Radfahrerin wurde in der Münchner Straße in Garmisch-Partenkirchen von einem Autofahrer übersehen (Symbolbild). © Boris Roessler/dpa

GAP - Der Dienstag, 20. Juni, erwies sich als unfallträchtiger Tag im Kreisort. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen wurde zu zwei Unfällen gerufen. In beiden Fälle gab es auch Verletzte.

So krachte es das erste Mal gegen 09:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Wildenauer Straße / Schönaustraße, als eine 24-jährige Frau aus Garmisch-Partenkirchen die Vorfahrt eines 42-jährigen Mittenwalders übersah. Die junge Frau befuhr mit ihrem Dodge die Schönaustraße und querte den Kreuzungsbereich in Richtung Dreitorspitzstraße, wobei sie den, auf der Wildenauer Straße fahrenden und vorfahrtsberechtigten VW des Mittenwalders übersah. Der Mann konnte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern – es entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden, welcher insgesamt auf ca. 30.000 Euro geschätzt wird. Der Mann aus Mittenwald wurde mit Schmerzen im Nackenbereich ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht, die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr im Bereich des Autohauses Heitz. Eine 75-jährige Frau aus Garmisch-Partenkirchen fuhr mit ihrem Fahrrad die Münchner Straße in Richtung Farchant. An der Einfahrt zum Autohaus wollte zeitgleich ein 84-jähriger Verkehrsteilnehmer auf die Straße fahren und übersah hierbei die kreuzende Fahrradfahrerin. Die Frau wurde durch die darauffolgende Kollision über die Motorhaube auf die Straße geworfen und erlitt Prellungen im Oberschenkelbereich. Gegen beide Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. kb