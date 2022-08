Messkompositionen von Rochus Dedler kommen bei Oberammergauer Gottesdiensten zur Aufführung

200-jähriges Gedenken

Oberammergau – „Bei Lieferung gegenwärtiger Arbeit habe ich den einzigen Zweck, dem Mangel an kurzen und leicht zu besetzenden Messen in etwas abzuhelfen…“, schrieb Rochus Dedler (1779-1822) an die „Herren Musik-Direktoren“. Sein Erstlingswerk, sein Opus 1 mit „5 Missae breves“, hatte der Oberammergauer bei dem renommierten Augsburger Verlag Johann Jakob Lotter & Sohn (hier hatten auch Vater und Sohn Mozart sowie Beethoven ediert) 1804 drucken lassen.

„Er verschickte es offenbar an die Leiter diverser Kirchenchöre auf dem Land“, mutmaßt Markus Zwink. Der Kirchenmusiker, Passionsmusikkomponist, Dirigent und Chorleiter hatte über seinen ‚Amtsvorgänger‘ – Dedler war ab 1802 dörflicher Chorregent und Schullehrer – anlässlich von dessen 200. Todestages ausführlich recherchiert. „Er ist der musikalischen Nachwelt vor allem als Schöpfer der Oberammergauer Passionsmusik bekannt“, erklärt Zwink.

Für die beiden Passionsjahre 1811 und 1815 hatte Dedler ein umfangreiches Werk komponiert und es für 1820 komplettiert. Zwink schwärmt von großzügig angelegten Chor-Episoden, stimmlich fordernden Solopartien und vom technisch anspruchsvollen Orchestersatz. Auch zwei Jahrhunderte später seien trotz Kürzungen und Veränderungen des Klangbilds in der aktuellen Version der Passionsmusik „der Dedlersche Personalstil“ hörbar. Zeitzeugen belegen außerdem, dass Dedler während seiner Oberammergauer Dienstjahre als Kirchenmusiker ansehnliche Ensembles aufbaute.

„Er hat die Musik bei uns ins Leben gebracht, früher ist sie nichts gewesen“, äußerte sich Andreas Bierling, ein ehemaliger Schüler, über ihn. Das Anliegen in seinen Messkompositionen war eine weitgehend verständliche Textbehandlung, Vermeidung von polyphonen, allzu komplizierten Passagen, Bevorzugung volksmusiknaher Melodik und die Verwendung ausgehaltener Basstöne, über denen andere Stimmen und Instrumente in eingängigen Harmonien ergehen. Als Landmessen-Stil bezeichnet dies die Musikwissenschaft. Kompositorisch wollte er sich auch überregional einen Namen machen. „Manchmal, wenn Freunde ihn aufforderten, schnell ein Hochamt zu komponieren, so brachte er es in einer Nacht fertig“, wusste Gregor Lechner über Dedler zu berichten. Sein Opus 1 hatte ihm immerhin einen gewissen Erfolg gebracht. Zwink entdeckte es in Archiven von Italien, in Florenz, mehreren Schweizer Musikbibliotheken, in österreichischen Klöstern und deutschen Archiven. Noch im selben Jahr, 1804, und beim gleichen Verlag war ein weiteres gedrucktes Werk herausgekommen: „Deutsche Messe, welche von 4 Singstimmen allein oder in Begleitung von 2 Violinen, einer Alt-Viole, 2 Waldhörnern, der Orgel, wie auch des Violoncellos kann abgesungen werden.“

Mehr Gedrucktes gibt es wohl nicht. Viele seiner Kompositionen, seiner geistlichen Werke, schlummern aber im Oberammergauer Archiv, warten auf Wiederentdeckung. Der Ammergauer Motettenchor hatte die Missa solemnis F-Dur aus dem Jahr 1821 bereits 1998 einstudiert und aufgenommen.

Anlässlich des 200-jährigen Gedenkens an Rochus Dedler soll die Aufnahme neu aufgelegt werden. Im Rahmen der sonntäglichen Gottesdienste während der Passion 2022 wurden bereits mehrere Messkompositionen von Rochus Dedler in der Pfarrkirche St. Peter und Paul von verschiedenen Ensemble aufgeführt. So kamen die Missa brevis Nr. 1, 2 und 3 bereits zu Gehör.



Weitere Termine: Am 28. August folgt die Missa solemnis C-Dur und als Abschluss der Ehrungen am 2. Oktober die Primizmesse C-Dur.