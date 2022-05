Schwere Unwetter im Ammertal: Bad Bayersoien wurde von einer Sturzflut heimgesucht

Die Einsatzkräfte suchten noch in der Nacht das überflutete Gebiet ab. © Dominik Bartl

Heftige Gewitter entluden sich am gestrigen Abend des 5. Mai im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Starkregen, Sturzfluten, Hagelschlag - besonders das Ammertal war betroffen. In Bad Bayersoien war es zu einer schweren Flut gekommen. In Minutenschnelle stand das Wasser auf der B23 Ortsumfahrung Saulgrub fünf Meter hoch.

Der Niederschlag am Donnerstagabend war vor allem im Ammertal so extrem, dass in den Ortschaften Altenau, Saulgrub, Bad Bayersoien und Bad Kohlgrub die Feuerwehren die Einsatzmasse nicht mehr bewältigen konnte. In Bad Bayersoien kam es zu einer schweren Flut, die alles mit sich riss. Das braune, schlammige Wasser bahnte sich den Weg durch Wohnungen, Garagen, Keller und Tiefgaragen. Gärten wurden mit Schlamm bedeckt. 6 Feuerwehen und rund 200 Einsatzkräfte waren allein in Bad Bayersoien im Einsatz. Die Straßen waren innerorts zu reißenden Flüssen geworden.

Verletzte gab es nach jetzigem Kenntnisstand zum Glück nicht. In letzter Sekunde konnte eine Autofahrerin bei Saulgrub aus den Fluten gerettet werden. Mittels Steckleiter wurde die Frau an das Geländer der Straße gebracht. Die Sturzfluten verschlugen ein Feuerwehrfahrzeug sowie drei weitere Fahrzeuge. Das Wasser stand auf der B23 Ortsumfahrung Saulgrub rund 5 Meter hoch. Rettungstaucher suchten das Gelände noch in der Nacht ab. Die Bundesstraße 23 bei Saulgrub bleibt auch am heutigen Freitag, 6. Mai, wegen des vollgelaufenen Tunnels noch gesperrt. db