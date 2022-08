Mit dem Olympischen Feuer über die Schmalenseehöhe

Von: Wolfgang Kunz

Teilen

Vor 50 Jahren mit der Olympiafackel am Schmalensee (v.l.) Hans Teufel, Rudi Rauch und Wolfgang Kunz. © privat

Mittenwald – Am Mittwoch, 24. August 1972 – vor fast genau 50 Jahren – trugen die drei Fackelläufer Hans Teufel (damals 33), Rudi Rauch (31) und Wolfgang Kunz (29) vom Bundeswehr-Sport-Verein (BSV) Mittenwald das Olympische Feuer über die 968 Meter hohe Schmalensee-Höhe. Sie avancierten damit zu den „höchsten Fackelläufern Deutschlands“, denn das symbolträchtige Feuer überquerte auf seinem weiteren Weg über den Ettaler Sattel durchs Ammertal bis München nie mehr einen höheren Punkt. Ein Erlebnis, das keiner der Drei jemals vergessen wird.

Vorgeschlagen als BSV-Fackelläufer wurden die drei Fußballer und Berufssoldaten vom damaligen Vorsitzenden Oberst Sepp Prentl und Trainer Ernst Beroth. Der heute 83-jährige Teufel war übrigens Gründungsvater des 1965 gegründeten BSV und wurde später Ehrenmitglied.

Die Fackel und das Olympia-T-Shirt haben sich nicht verändert. Die Läufer (v.l.)Teufel, Rauch und Kunz sowie die vom „Deutschen Höhennetz“ 2005 korrigierte Höhenangabe der Schmalenseehöhe mit 960 Metern schon. © privat

Eine große Ehre



„Ich war stolz, dass ich dabei sein durfte und wir als junger Club ins Mittenwalder Vereinsleben integriert wurden. Das Olympiatrikot bleibt mir als Erinnerung lebendig“, sagt Hans Teufel.



Für den jetzt 81-jährigen Rudi Rauch („Ich war stolz, dass mich meine Fußballfreunde die Fackel tragen ließen“) ist es jedes Mal, wenn er mit dem Auto die Strecke entlang fährt, die totale emotionale Erinnerung an seinen Vater Josef. „Er ist in der Nacht extra mit dem Fahrrad an den Schmalensee gefahren, um uns anzufeuern“.



Das sportliche Trio hatte mitten in der Nacht um 1.30 Uhr am Gestüt Schmalensee das Feuer von Leo Vidal übernommen. Für das Anzünden und die Übergabe hinter der Schmalenseehöhe an die drei Läufer vom SV Krün blieben gemäß dem vom Olympischen Komitee vorgegebenen Zeitplan genau fünf Minuten. Und das Feuer durfte nicht ausgehen.



Das von der Polizei in einem Begleitfahrzeug mitgeführte zweite Originalfeuer wurde jedenfalls nicht benötigt. Von der Grenze Scharnitz bis nach Klais säumten Tausende Zuschauer die Strecke – das Isartal stand in dieser Nacht ganz im Zeichen des Olympischen Fackellaufs.



Bekanntlich durfte damals jeder an der Olympiastrecke gelegene Verein drei Teilnehmer stellen. „Es war ein Erlebnis, das unter die Haut ging und bis heute ein sportlicher Höhepunkt bleibt“, umschreibt es Wolfgang Kunz (79) als BSV-Ehrenmitglied und damaliger Kapitän der 1972’er Meistermannschaft seine Emotionen. „Das vom Olympischen Komitee zur Verfügung gestellte Trikot mit der berühmten Spirale hat bei mir in meinem Arbeitszimmer einen Ehrenplatz“.



Neben den drei BSV-Läufern trugen unter anderem auch die damaligen Skirennläufer Max Rieger, Peppi Wurmer und Walter Riedl die Olympiafackel durch das traditionsreiche Mittenwald. kun