Mit dem Weltnaturschutzabkommen soll der Kampf gegen das weltweite Artensterben aufgenommen werden

Von: Margot Schäfer

Das rasante Artensterben aufhalten: Prof. Dr. Almut Arneth vom Campus Alpin des Karlsruher Institut für Technologie äußert sich zum Weltnaturabkommen. © Meggy Schäfer

GAP – Die Fakten und Zahlen über Klimawandel und Artensterben sind bekannt, liegen auf dem Tisch und sind inzwischen in aller Munde. Was jedoch bisher dagegen getan wurde, erweist sich als zu wenig. Um dem weitestgehend von Menschen verursachten Geschehen entgegenzuwirken, werden immer wieder Beschlüsse gefasst und Ziele zur Schadensbegrenzung gesteckt. Ging es im November bei der internationalen Weltkonferenz COP27 in Ägypten ums Klima, trafen sich vom 7. bis 19.12.2022 Wissenschaftler, Organisationen und Politiker im kanadischen Montreal zur COP15, der UN-Artenschutzkonferenz. Höchste Zeit, denn das leise Sterben in der Natur schreitet rasant voran, zahlreiche Tier- und Pflanzenarten sind bereits unwiederbringlich verschwunden.

Eine weitere Million soll vom Aussterben bedroht sein. Die Welt verfolgte die schwierigen Verhandlungen in Montreal. Schließlich braucht man viel Geld für eine solidarische Einigung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Subventionen und finanzielle Anreize sollen helfen, Umweltschäden zu stoppen und damit das Artensterben aufzuhalten. Letztlich unterzeichneten 200 Staaten einen entsprechenden Vertrag. „Ein Weltnaturabkommen, das begrüßenswert ist. Die Crux an dem Ganzen bleibt die fehlende Kontrolle, die fehlenden Sanktionen bei Nichteinhaltung“, sagt Prof. Dr. Almut Arneth vom Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Garmisch-Partenkirchen. Die Biologin und Leibnitz-Preisträgerin gilt als ausgewiesene Expertin, war beim Klimagipfel 2015 in Paris dabei. „Das in Montreal beschlossene 30 mal 30 Ziel, das heißt, dass 30 % der Land- und Wasserflächen der Erde bis 2030 unter Naturschutz gestellt werden, gibt Hoffnung, muss allerdings richtig umgesetzt werden“.

Es reiche nicht, irgendwelche Territorien auszuweisen, sondern gut ausgewählte und vernetzte. Zähle man in Europa alle bereits unter Schutz stehenden Gebiete zusammen, dann seien das bereits 26 % der Fläche. „Trotzdem nimmt das Tempo beim Artensterben immer noch zu“. Zu Prof. Arneths Forschungsgebiet im Institut an der Kreuzeckbahnstraße gehören neben Konzepten für Landnutzungsänderungen auch die von ihrer Kollegin Prof. Dr. Nadine Rühr geleiteten Pflanzenexperimente. Zum Beispiel jene für den ‚Musterbaum‘ der Zukunft, der mehr Hitze, Trockenheit und Stress, aber vielleicht auch Spätfröste verträgt, als das die bekannten Laub- oder Nadelbäume tun. Hier entwickeln die WissenschaftlerInnen auch entsprechende Modelle. Im Moment würden sich die Wachstumsgrenzen von Pflanzen und Bäumen nach Norden, in den Gebirgen in die Höhe verschieben, „aber das ist bekanntlich endlich und eine Anpassung an den Klimawandel kann nur bedingt erfolgen“.

Prof. Arneth fordert dazu auf, Land- und Forstwirtschaft klug zu subventionieren, nichts zu verordnen oder zu verbieten, sondern die Menschen mitzunehmen. „Man muss alles im Zusammenhang betrachten, Ressourcen vernünftig und nicht übermäßig nutzen, die Wegwerfmentalität beenden“. Ein Umdenken zum Beispiel hin zu mehr pflanzlichen Produkten bei der Ernährung habe bereits begonnen. Die Erziehung in Sachen Umweltbewusstsein muss bereits bei Kindern beginnen. Konkret könne sie sich in der Region vorstellen, die Menschen auf Gebiete und Wege bei Balz- und Paarungszeiten von geschützten Tieren aufmerksam zu machen, überhaupt für Naturbelange zu sensibilisieren. „Alles kommt aus der Natur, hängt zusammen“.

Dass alle etwas tun können, ob beim Lebensstil, Einkaufs- oder sozialem Verhalten, hält die Wissenschaftlerin für selbstverständlich. Laut UN-Angaben reduziert der Verlust an Biodiversität die globale Wirtschaftsleistung empfindlich. Klima- und Artenschutz muss trotz Kriegen und Krisen an erster Stelle stehen. msch