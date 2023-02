Mit Sommerreifen in die Leitplanke: 24-Jährige rutschte aus dem Farchanter Kreisverkehr

Schnee und Glätte sorgen für zahlreiche Unfälle

GAP - Sowohl am Samstag als auch am Sonntag beschäftigten die winterlichen Straßenverhältnisse die Polizei Garmisch-Partenkirchen. Es kam zu mehreren Unfällen. Am 26. Februar 2023 gegen 9.15 Uhr verunfallte im Kreisverkehr Farchant ein 47-jähriger aus dem Landkreis Weilheim alleinbeteiligt. Ohne Bezug zum ersten Unfall kamen direkt im Anschluss 2 chinesische Touristen an gleicher Stelle mit ihrem Leihwagen von der Fahrbahn ab und fuhren auf den zuvor verunfallten PKW auf.

An beiden Fahrzeugen entstand großer Sachschaden von über 10.000 Euro. Am Abend des 26. Februar 2023 gegen 18.15 Uhr ereignete sich am Tunnelausgang Farchant in Fahrtrichtung Partenkirchen ein Unfall bei dem die Beifahrerin im PKW einer 24-jährigen aus der Marktgemeinde leicht verletzt wurde. Das Fahrzeug krachte nach Verlassen des Tunnels in die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Gegen 19.45 Uhr dann der nächste Unfall am Kreisverkehr Farchant. Eine 26-jährige aus dem Bereich Traunstein kam mit Sommerreifen nach Einfahrt in den Kreisel von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. kb