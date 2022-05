Oberammergauer erfüllen Gelübde: Mit zweijähriger Verspätung beginnen am Samstag die Passionsspiele

Von: Günter Bitala

Teilen

Die Passionsspiele wurden wegen der Pandemie um zwei Jahre verschoben, nun finden sie – bereits zum vierten Mal unter der Regie von Christian Stückl – vom 14. Mai bis 2. Oktober statt. Jeweils am Montag und Mittwoch ist spielfrei. © Günter Bitala

Oberammergau – Christian Stückl glaubt nicht, dass das ursprünglich im Jahr 2020 vorgesehene Passionsspiel den Coronavirus aufhalten hätte können; und auch nicht daran, dass die Pandemie jetzt – 2022 – mit der verspäteten Erfüllung des Gelübdes beendet wird: „Das hat 1634 bei der Pest nicht funktioniert und klappte nicht, als 1920 die Spanischen Grippe wütete.“

Damals waren andere Zeiten, sagt Stückl: „Die Menschen konnten während der Wirren des 30-jährigen Krieges der Seuche nicht viel anderes entgegensetzen als ihre Gebete, heute gibt es Impfstoffe, Masken, Abstand halten.“ Es kann trotzdem nicht schaden, wenn ab dem kommenden Wochenende die Oberammergauer – wie sie es eigentlich alle zehn Jahre machen – auf die riesige Freilichtbühne klettern: singend, musizierend und schauspielernd die ‚Größte Geschichte der Menschheit‘ erzählen; nämlich die vom Leben, Sterben und der Auferstehung Jesus Christus. Vielleicht lässt sich die Pandemie davon ja doch beeindrucken?

103 Vorstellungen sind bis zum Sonntag, 2. Oktober 2022, geplant. Hoffentlich vor vollen Plätzen. Für Kurzentschlossene gibt es noch genügend Eintrittskarten. Am vergangenen Mittwoch durften die Vertreter der internationalen Medien bei den Proben zusehen, filmen und fotografieren. Ganz junge Reporterinnen und Fotografen sind dabei gewesen, aber auch altgediente „Hasen“, die es auf drei oder vier Passions-Saisonen bringen. Den ganzen Vormittag filmten Fernsehteams die malerische Dorfkulisse oder fingen sogenannte O-Töne bei den Einheimischen ein. Die Journalistinnen und Journalisten versuchten, den vermeintlichen Geist der Passion zu ergründen. Das machen sie in jedem Passionsjahr: Weil irgendwas besonderes muss ja dahinter stecken, das alle zehn Jahre die Menschen zu Hunderttausenden in das Dorf inmitten der Ammergauer Berge strömen.

Die jungen Presseleute ahnen zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie selber in wenigen Stunden von der Faszination der Passion gepackt sein werden. Ein älterer Kollege sagt: „Wirst sehen, wenn die Leute ‚Heil Dir, oh Davids Sohn‘ singen, werde ich heulen. Das ist jedesmal so.“ Günter Bitala