Mitglieder des Vereins Pferdefreunde Werdenfels trafen sich zur Jahreshauptversammlung

(v.l.): Christine Mayr, Laura Schrimpf, Anna Brandtner, Stephanie Seitz, Claudia Ketsch, Nadine Fischer und Karola Stelzl. © Barbara Falkenberg

GAP – Sie lieben ihre Pferde und verbringen viel Freizeit auf dem Rücken ihrer Tiere, die Mitglieder des 1991 gegründeten Vereins Pferdefreunde Werdenfels.

Jetzt traf man sich zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und Ehrungen im Schützenhaus Partenkirchen und Nadine Fischer berichtete vom vergangenen Vereinsjahr. Der absolute Höhepunkt war die Feier zum 30jährigen Jubiläum im Herbst am Schmalensee Gestüt in Mittenwald. „Coronabedingt musste der traditionelle Leonhardi Ritt in Garmisch-Partenkirchen leider ausgefallen“, so die erste Vorsitzende. Für das laufende Jahr ist man nun wieder guter Dinge und der Leonhardi Ritt wird mit einigen Besonderheiten geplant, weil er dieser heuer zum 30mal stattfinden wird. Dass der Verein wirtschaften kann, bestätigte die Schatzmeisterin Claudia Metsch, „wir haben einem kleinen Gewinn in der Vereinskasse.“

Die beiden 18-jährigen Freundinnen Laura Schrimpf und Anna Brandtner aus Mittenwald vereint seit Kindheitstagen die Liebe zu den Vierbeinern. Jede freie Minute verbringen sie im Stall und auf dem Pferderücken und wurden als neue Turnierwarte gewählt. „Ich freue mich auf diese Tätigkeit“, meinte Schrimpf. Die Schülerin ist wie ihre Freundin Anna, Verkäuferin, aktive und erfolgreiche Turnierreiterin und insofern sind die beiden Pferdenärrinnen für das Amt geradezu prädestiniert. In einer weiteren Abstimmung wurde die Mittenwalderin Stephanie Seitz (42, Angestellte) in ihrem Amt als zweite Vorsitzende wiedergewählt.



Die leidenschaftliche Trainerin bringt seit vielen Jahren schon mit viel Freunde am Pferdesport Kindern und Jugendlichen unter anderem die richtige Haltung auf dem Pferderücken bei und leitet zudem die Hufeisen- und Reitabzeichen-Kurse am Schmalensee Gestüt. Für die Schriftführerin Karola Stelzl gibt es nichts Schöneres, als auf ihrem 12jährigen Holsteiner Grizzly rund um den Schmalensee zu traben. Seit zehn Jahren ist die 32jährige Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Krün im Verein engagiert. Als Trainer-Assistentin vermittelt sie ihre Begeisterung für den Reitsport Jüngeren. „Die volle Konzentration aufs Tier ist der beste Ausgleich zum Stress im Job“, sagt sie, „wenn ich auf dem Rücken von Grizzly meine Runden drehe, vergesse ich alles, jeder Ausritt ist ein super Ausgleich zum Alltag.“ bf