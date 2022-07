Spitzenmomente der Zugspitz-Region einfangen

Diesen Spitzenmoment hat Andreas Mayr eingefangen. © Andreas Mayr

Im Fernsehen wird monatelang nach Super-Models gesucht. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird man auf den ersten Blick fündig. Die schönsten Fotos kann man jetzt einreichen.

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird man schnell fündig, wenn es um Fotomotive geht – schließlich hält diese Spitzenregion unzählige Naturschönheiten bereit: wuchtige Felsmassive, Kraftorte, Plätze von friedvoller Stille und atemberaubender Anmut. Orte für innere Einkehr und sportliche Action. Die Zugspitz Region ist wie geschaffen für die Linse einer Fotokamera oder eines Smartphones. Mehr noch: Ihre alpine Schönheit strahlt ab auf ihre Besucher; sie lässt sie den Moment genießen und: strahlen. Schönheit, die von außen kommt – und nach Innen wirkt. Wer hat Bilder, die diese besonderen Motive und Momente festhalten? Dann ist der große Zugspitz Region-Fotowettbewerb genau das Richtige. Mitmachen lohnt sich!

Sende Dein persönliches Lieblingsbild an die Zugspitz-Region. Egal ob Du darauf ein Naturschauspiel, Menschen oder Tiere ins rechte Licht gerückt hast; ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, ob sorgfältig komponiert oder gelungener Schnappschuss. Das Besondere kennt keine Einschränkung. Deshalb können beim Fotowettbewerb sowohl Profis als auch ambitionierte Hobbyfotografen/innen mitmachen, Einheimische wie Gäste, Junge und Junggebliebene. Die drei Gewinner werden von einer aus Profi-Fotografen, Foto-Experten und Redakteuren der Zeitschrift ColorFoto bestehenden Fachjury sowie durch ein Publikums-Voting ermittelt. Eine größere Auswahl der besten Bilder werden aus- gestellt und fließen in den – von der Sparkasse Oberland produzierten – Bildkalender 2024 ein.

Reine Formsache: Die Fotodatei sollte mindestens 1 MB und maximal 20 MB groß sein. Erlaubt sind die Dateiformate JPG und PNG. Sende Dein Foto bis zum 1. Oktober 2022 bitte per Email an diese Adresse: foto@zugspitz-region.de kb