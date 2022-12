Mittenwalder Eissternchen freuen sich auf das Schaulaufen

Am 1. Januar findet das Schaulaufen in Mittenwald statt. © privat

Mittenwald – Auf zwei Wettbewerben waren die Mittenwalder Eissternchen am letzten Samstag vor den Weihnachtsferien. Beim Ravensburger Türme Cup konnten sich Sophie Maurus (3. Platz) und Janina Spindler (5. Platz) über gute Platzierungen freuen. Auch Trainerin Christine Buchwieser, die als Betreuerin dabei war, war zufrieden.

Zeitgleich fuhren 11 Mädel mit Karla Wackerle nach Tölz zum Oberland Pokal. Alle Kinder zeigten durchwegs sehr gute Leistungen. Die Kleinsten waren Carolina Kriner, Melanie Maurer und Marlena Sedlmayr. Sophia Weber war in der jüngsten Elementegruppe am Start. Mit Antonia Wilhelm und Luisa Storp liefen bei den Elementen II gleich zwei Mittenwalderinnen auf die Plätze 4 und 6. In der Kürklasse 8 waren 4 Mädels am Start. Stephanie Reiter sicherte sich Platz 1 und Sofia Lory wurde 3. Viktoria Schwarz und Lea Groll kamen auf Platz 4 und 5. Emilia Schweighart holte einen 1. Platz in der Gruppe Elemente III.

Inzwischen haben alle mit großem Eifer für das Schaulaufen am 1.1.2023 in Mittenwald trainiert. Nach der Neueröffnung für alle ein wenig Stress, in so kurzer Zeit etwas einzustudieren. Aber die Motivation der Kinder ist riesig, alle Eissternchen werden dabei sein. Sie freuen sich auf viele Zuschauer am Neujahrstag um 16.30 Uhr im Eisstadion in Mittenwald. Der Eintritt ist wie immer frei. kb