Mittenwalder Jager legten in Farchant öffentlich Gelöbnis ab

Bereit für die treuen Dienste fürs Vaterland: Der Kommandeur des Gebirgsjägerbrigade, Brigadegeneral Maik Keller, beglückwünscht die Rekrutinnen und Rekruten. © Sebastian Krämer

Farchant – Ein Stückweit Normalität – diesen Eindruck vermittelte das Feierliche Gelöbnis nicht nur bei den über 200 Besuchern auf dem Sportplatz von Farchant. Auch die beiden Redner des Zeremoniells – der Kommandeur des Mittenwalder Gebirgsjägerbataillon 233, Oberstleutnant Bastian Steves, und der Bürgermeister der Patengemeinde Farchant, Christian Hornsteiner – unterstrichen dies. Denn durch Corona waren diese Art der Veranstaltungen lange Zeit nicht möglich. Vor der zauberhaften Kulisse der Zugspitze und im Beisein vom Kommandeur der Gebirgsjägerbrigade 23, Brigadegeneral Maik Keller, gelobten am 30. Mai 121 Rekrutinnen und Rekruten, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen.

Farchants Bürgermeister Christian Hornsteiner freute sich über diesen formellen Akt, und dass er wieder inmitten der Bevölkerung gefeiert werden konnte. Denn seiner Ansicht gehört ein Gelöbnis in die Öffentlichkeit, weil auch die Bundeswehr ein Teil der Gesellschaft sei. Das Gemeindeoberhaupt hat zudem eine besondere Beziehung zu Gelöbnissen. Denn als Wehrpflichtiger war er 1991 beim Gebirgsmusikkorps in Garmisch-Patenkirchen, verriet er den Gästen und Soldaten. Dort spielte er Posaune. Trotz der Freude am Zurückgewinn von Normalität gäbe es in der jetzigen Zeit auch Gründe, die sehr nachdenklich machten: „Wir haben Krieg in Europa“, gab das Christian Hornsteiner zu bedenken. Trotz vieler globaler Auseinandersetzungen war der Gedanke an Krieg für viele immer noch weit weg gewesen. „Die Realität in der Ukraine zeigt uns aber, wie schnell sich unsere Vorstellungen von Leben in Frieden verändern kann“, führte der Bürgermeister weiter aus. Für die meisten jüngeren Jahrgänge sei das eine ungewöhnliche Situation. Mit dem Wunsch, dass der Konflikt doch bald beendet werde, merkte Hornsteiner an, dass jedoch somit die Bundeswehr wieder mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gekommen sei.

Auch der Kommandeur des Mittenwalder Gebirgsjägerbataillons, Oberstleutnant Bastian Steves erinnerte daran, dass die auf Frieden und Recht aufgebaut gesellschaftlich Ordnung ein sehr sensibles Gebilde sei: „Es wurde von Menschen geschaffen, es wird von Menschen erhalten und es kann auch von Menschen anteilig oder komplett zerstört werden.“ Er machte den Rekruten nochmals bewusst, dass sie nun eine tragende Rolle einnehmen: „Sie haben sich freiwillig entschieden durch ihren Dienst als Soldat dem deutschen Volk Stabilität in einer instabilen Welt zu sichern.“ Dazu gehöre neben der Abwehr von äußeren Gefahren auch die Werte und Normen des Grundgesetzes jeden Tag zu leben, gerade im Umgang miteinander.

Er unterstrich nochmals die Bedeutung dieses besonderen Tages, dass dieser nichts Alltägliches sei und bestärkte die Rekruten, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, nämlich der Bundeswehr zu dienen. Nach dem musikalischen Bayerischen Militärgebiet nahm der Bataillonskommandeur das Gelöbnis ab. Es folgten die Bayern-Hymne und die Nationalhymne, tragend aber luftig gespielt vom Gebirgsmusikkorps aus Garmisch-Patenkirchen, das das Gelöbnis in gekonnter Weise musikalisch umrahmte. Die Freude bei Besuchern und Soldaten über das Gelöbnis bei sonnigem Wetter spiegelten die musikalischen Einlagen perfekt wieder. Im Anschluss lud das Bataillon alle Angehörigen der Soldaten zum Elterntag in die Mittenwalder Karwendel-Kaserne ein, wo sich die verschiedenen Teileinheiten und Einrichtungen des Standorts vorstellten. kb