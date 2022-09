Mittenwalder Jager legten in Krün öffentlich Gelöbnis ab

Der entscheidende Moment, der alles verändert: 135 Rekrutinnen und Rekruten legten ihr Gelöbnis ab. © Sebastian Krämer / GebJgBtl 233

Krün / Mittenwald – Reges Gedränge und Bilderbuchwetter herrschte beim öffentlichen Gelöbnis auf dem Sportplatz in Krün. Über 350 Besucher genossen sowohl die herrliche Aussicht auf das Karwendel- und das Wettersteingebirge als auch das feierliche Zeremoniell, das die Allgemeine Grundausbildung formell beendet. Insgesamt gelobten 135 Rekrutinnen und Rekruten, die derzeit in der 6. Kompanie des Gebirgsjägerbataillons 233 in Mittenwald ausgebildet werden. Mit dabei waren auch Traditions- und Reservistenverbände mit Fahnenabordnungen.

Über den großen Anklang freute sich der Bürgermeister der Patengemeinde Krün, Thomas Schwarzenberger. Aber auch über das Bilderbuchwetter, denn vor einem Jahr goss es an gleicher Stelle in Strömen. Für ihn sei es das zehnte Gelöbnis seiner Amtszeit. Da gerade Soldaten der Patenkompanie in Mali im Einsatz sind, treibt den Bürgermeister die Sorge um das politische Weltgeschehen um. Beim Ukraine-Krieg werde nicht nur um den Fortbestand der bestehenden Grenzen gekämpft, sondern es gehe um Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung. „Das betrifft Europa, das betrifft auch uns,“ unterstrich Thomas Schwarzenberger.

So sprach Krüns Bürgermeister den Rekruten höchsten Respekt und Anerkennung aus, dass sie an diesem Tag das Gelöbnis ablegten –eben das in unsicheren Zeiten. „Wir müssen beweisen, dass bei uns eine wehrhafte demokratische Einstellung vorherrscht und was uns unsere Freiheit Wert ist“, betonte Schwarzenberger. Die Patengemeinde Krün sei insbesondere mit der 4. Kompanie der Mittenwalder Jager stark verbunden und dankbar gegenüber der Bundeswehr. Bei Katastrophenfällen könne man sich auf die Soldaten verlassen. Thomas Schwarzenberger verdeutlichte: „So ein Gelöbnis ist auch ein Zeichen, dass wir hinter unserer Bundeswehr stehen und nicht nur mit Abstand beobachten, was sie für uns tut.“

Helfer in Notsituationen und Katastrophenfällen zu sein, erfordere eine grundlegende und kräftezehrende Ausbildung, umriss der Rekrutensprecher, Oberfähnrich Sascha W. Der Weg bedeute für manche Schmerz und Entbehrung, für alle Anstrengung und Prüfung des Willens. Innerhalb kürzester Zeit hätten die Rekruten sehr viel gelernt, militärisch aber auch über sich selbst. Vor allem das Erleben der Kameradschaft präge eindrücklich, erläuterte der Oberfähnrich: „Wenn es wirklich nicht mehr geht und wir den Rucksack einfach nicht mehr tragen können, neben uns ein Kamerad geht, der den Rucksack für uns weiterträgt; der uns anspornt und motiviert, weiterzumachen.“ Am Ende würde dieser Kamerad einen sogar selbst tragen. Die Rekruten konnten zudem voll und ganz auf ihren Ausbildern vertrauen: auf ihre Kompetenz bauen – und bei aller nötigen Härte – auch auf ihre Herzlichkeit.

Die deutschen Werte und Normen auch jeden Tag leben – das zeige sich gerade im Umgang untereinander, ergänzte der Kommandeur des Mittenwalder Gebirgsjägerbataillons 233, Oberstleutnant Bastian Steves in seiner Rede an die Rekruten, „Sie, meine jungen Kameraden, treten ein für die Prinzipien unseres Grundgesetzes. Sie treten ein für das Recht und die Freiheit. Sie treten Ihren Dienst an, um die äußere Sicherheit Deutschlands zu wahren und zu schützen.“ Das verdeutliche auch das Selbstverständnis der Bundeswehr: „Wir. Dienen. Deutschland.“

Nach dem musikalischen Bayerischen Militärgebet nahm der Bataillonskommandeur das Gelöbnis ab. Der Kommandeur dankte dem Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen für die vorzügliche musikalische Umrahmung des öffentlichen Gelöbnisses, die dem Ganzen die besondere feierliche Note gebe. In der Tat überraschte dieses Mal das Gebirgsmusikkorps mit einigen selten gespielten Märschen, die es sehr leichtfüßig intonierte. Das belebte die feierliche Atmosphäre, die Rekrutinnen und Rekruten sowie deren Eltern und Bekannte sichtlich genossen. Von den 135 Rekruten der Mittenwalder Grundausbildung werden insgesamt 42 in die einzelnen Stammeinheiten der Gebirgsjägerbrigade 23 zurückkehren, davon bleiben 13 im Gebirgsjägerbataillon 233 in Mittenwald.



Sebastian Krämer / GebJgBtl 233