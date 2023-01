Den Zusammenhalt stärken

Mittenwalder Jager sammelten im Mali-Einsatz Spenden für Werdenfelser Werkstätten

Teilen

Freude über die Spende, die die alte Verbindung von Werdenfelser Werkstätten und den Mittenwalder Gebirgssoldaten wieder sichtbar werden lässt: Werkstattleiter Peter Pfeiffer (2. v. re.) und Geschäftsführer Ronald Kühn (li.) nehmen die Spende von Kompaniefeldwebel der 3. Kompanie des Mittenwalder Gebirgsjägerbataillons 233, Oberstabsfeldwebel Anton P. (2. v.li.), Gruppenführer Hauptfeldwebel David T. (Mitte) und dem stellvertretenden Zugführer Hauptfeldwebel Christoph E. entgegen. © GebJgBtl 233 / Stabsunteroffizier Sebastian Krämer

Mittenwald / GAP – Große gespannte Augen im Laden der Werdenfelser Werkstätten der Kinder-, Jugend- Erwachsenenhilfe. In dicken Lettern schreibt der Spieß der 3. Kompanie des Gebirgsjägerbataillons 233 aus Mittenwald, Oberstabsfeldwebel Anton P., eine vierstellige Spendensumme auf den vorbereiteten Scheck. Die Spenden wurden während des sechsmonatigen MINUSMA-Einsatzes in Mali gesammelt – unter anderem durch die Verpflegung der Soldatinnen und Soldaten mit Pancakes. Für Geschäftsführer Ronald Kühn und Werkstattleiter Peter Pfeiffer war das wahrlich eine unerwartete weihnachtliche Überraschung – quasi wie aus heiterem Himmel. „Der langjährige Faden der Verbindung mit dem Bundeswehr-Standort Mittenwald ist damit wieder aufgenommen“, freut sich Ronald Kühn.

Enge Verbundenheit

Fast 50 Jahre lang waren die Werdenfelser Werkstätten für Menschen mit Behinderung und die Gebirgssoldaten aus Mittenwald über eine Patenschaft miteinander verbunden. Diese Patenschaft umfasste die Soldaten der Winterkampfschule und der früheren Gebirgsinstandsetzung bzw. der späteren Gebirgsversorger sowie die Gebirgsjäger und die katholische Militärseelsorge. Im Juli 2021 wurde jedoch die Patenschaft aufgelöst.



Entstanden ist die Patenschaft 1972 aus einem Hilferuf des früheren Werkstattleiters Alfred Beyer, der um Unterstützung für das Abladen von schweren Geräten für einen Neubau bei der katholischen Militärseelsorge bat. Der damalige Kommandeur der inzwischen aufgelösten Gebirgsjägerbrigade 22 , Oberst Sepp Prentl, organisierte die Hilfe. Daraus entwickelte sich eine langjährige Patenschaft, wobei mit den Mitarbeitern der Werkstätten zahlreiche Ausflüge unternommen wurden. „Es haben damals beide Seiten – die Menschen mit Behinderung und die Soldaten – profitiert“, erinnert sich Ronald Kühn. Unvergessen z.B. die Langlaufnachmittage mit dem damaligen Leutnant Horst Demmelmayr und den früheren Vorsitzenden Oberstleutnant a.D. Hartmut Seiter. Drei Tage lang konnten die Mitarbeiter der Werdenfelser Werkstätten das Ski-Langlaufen trainieren.



An diese Veranstaltungen erinnert sich Oberstabsfeldwebel Anton P. auch noch gerne zurück. Deshalb war für ihn selbstverständlich, dass die Spenden für seine Pancake-Aktion im diesjährigen Einsatz an die Werdenfelser Werkstätten in Garmisch-Partenkirchen fließen sollten. Einmal in der Woche gab es so im Betreuungsraum, den „Bavarian Halls“, Pancakes oder auch Crêpes – nämlich immer am sogenannten EPA-Tag. „Am EPA-Tag hat die Truppenküche geschlossen. Die Soldatinnen und Soldaten müssen sich dann aus der sog. Einmannpackung ernähren“, erläutert Oberstabsfeldwebel Anton P. Während Soldaten anderer Einheiten sich aus diesen Instant-Mahlzeiten bedienen mussten, wurde bei den Mittenwalder Jagern gemeinsam gekocht.

Die Aktion mit den Pfannkuchen hat Oberstabsfeldwebel Anton P. von seinem Vorgänger-Spieß übernommen. Dieser war ein Weltenbummler und backte bei seinen Gastfamilien, wo er untergebracht war, eben Pancakes. Je nach Anzahl der verspeisten Eierkuchen spendete er zusätzlich noch Geld in eine persönliche Spendenkasse. Diese Idee nahm der weitgereiste Soldat mit in den Einsatz und setzte für seine Soldaten die Pancake-Aktion um. „Ich fand das eine gute Idee und habe sie selbstverständlich übernommen“, schildert der jetzige Spieß der 3. Kompanie, Oberstabsfeldwebel Anton P. Auch in dem nun zurückliegenden Einsatz in Mali fanden die Pancakes reißenden Absatz unter den Mittenwalder Jagern. Zwischen 200 bis 300 Stück am Tag gaben der Kompaniefeldwebel und sein Mannschaftsdienstsoldat gegen eine freiwillige Spende aus.



Zusätzlich in die Gesamtsumme flossen auch noch Spenden aus einer Malaktion, die die Soldatinnen und Soldaten während ihrer Einsatzpausen machten. Das Navigationsgerät in den Einsatzfahrzeugen hat die Möglichkeit, digitale Zeichnungen zu erstellen. Damit malten und skizzierten die Einsatzsoldatinnen und -soldaten ihre spontanen Eindrücke und Erlebnisse und speicherten sie als digitale Bilder ab.



Den Zusammenhalt stärken

Der gemeinschaftliche kreative Austausch und das Kochen in den „Bavarian Halls“ empfindet Spieß Oberstabsfeldwebel Anton P. im Nachgang des Einsatzes immer noch als wichtig: „Es ist ein Zeichen des Zusammenhaltens“. Und genau das verbindet die Gebirgsjäger wiederum mit den Werdenfelser Werkstätten, die ihrerseits versuchen, den 180 Menschen mit Behinderung eine sinnvolle und gesicherte Beschäftigung zu bieten. Dies geschieht nicht nur in der Wäscherei oder in der Lohnproduktion für die Industrie, sondern auch in der Werkstatt-Arbeit von Weberei und Schreinerei. „Wir stellen unser Produktprogramm auf nachhaltige Herstellung um. Das Holz kommt aus heimischen Wäldern“, unterstreicht Werkstattleiter Peter Pfeiffer. Die Produkte der Werkstatt sind in der Region auch sichtbar: So steht die neue Relaxliege nicht nur auf dem Kranzberg, sondern auch an der Bergstation der Karwendelbahn. Geschäftsführer Ronald Kühn und Peter Pfeiffer freuen sich, dass die alte Verbindung zu den Mittenwalder Soldaten durch die Spendenaktion wieder sichtbar geworden ist: „Der Faden ist nicht abgerissen.“ Der Wunsch beider ist, dass sich daraus eine Partnerschaft in einer lockeren Form entwickelt. Die Mittenwalder Soldaten sind eingeladen, demnächst die Werkstätten zu besuchen. S.Krämer