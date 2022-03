Unterstützung für‘s Mittenwalder Mauganest

Scheckübergabe: Hermann Giefer und Tochter Stephanie unterstützen das Kinderheim „s’Mauganest“ mit einem 1.705 Euro-Scheck. © Wolfgang Kunz

Am 1. März ist Hermann Giefer 75 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit seiner Tochter Stephanie spendete der beliebte Schauspieler Geld für das Kinderheim „Mauganest“ in Mittenwald.

Am 1. März ist Schauspieler Hermann Giefer 75 Jahre alt geworden. Zum Feiern war dem Schauspieler nach dem Tod seiner Frau Sofia im Dezember 2021 aber nicht zumute. Doch einen letzten Wunsch hat er seiner Frau im Nachhinein noch erfüllen können. „Sie hat sich ihr Leben lang für soziale Projekte engagiert“, so Giefer, „deshalb war es in ihrem Sinne, dass an ihrer Beerdigung am 28. Dezember statt der obligatorischen Blumenkränze Geld für den Förderverein in.punctoZUKUNFT e.V gespendet wird“.

Die Adresse wurde mit Bedacht gewählt, denn seit der Vereinsgründung vor sechs Jahren sind Sofia und Hermann Mitglied – seitdem leitet Tochter Stephanie diesen Förderverein. „Wir wollen den jungen Bewohnern des von Christiane Hertkorn geleiteten Kinderheims ‚s’Mauganest‘ eine aktive Teilnahme am öffentlichen Leben auch durch die Kooperation mit Sportvereinen, Musikschule und anderen diversen Projektträgern ermöglichen“. Giefer möchte sich herzlich für die stolze Summe von 1.705 Euro bedanken, die Verwandte, Freunde und Kollegen so großzügig gespendet haben. „So können die Mauganest-Kinder auch dieses Jahr wieder Theaterprojekte mit Profitipps von meinem Vater und ihr heiß geliebtes Zirkusprojekt, tolle Ausflüge und weitere Freizeitaktionen starten“, freut sich seine Tochter Stephanie, „mein Vater hat sich auch angeboten, beim Lagerfeuer auf seiner Bergwiese am Kalvarienberg Geschichten vorzulesen und mit den Kindern in der schönen Mittenwalder Natur diverse Spiele zu organisieren“.

Wer den Förderverein „in.punctoZUKUNFT e.V“ unterstützen will, kann dies mit einer Spende über die Bankverbindung IBAN DE20 7035 0000 0011 2954 68, BIC BYLADEM1GAP erreichen. Weitere Informationen und Bilder zu den Projekten gibt es unter den Homepages www.mauganest.de und www.inpunctozukunft.de. kun