Mittenwalder Ortsvereine durften sich über großzügige Spende der RAIBA freuen

Von: Wolfgang Kunz

Scheckübergabe nach dem Konzert der Karwendelchor-Minis in der RAIBA Mittenwald (h.v.l.) die Vorstandsvorsitzenden Michael Hilmer und Georg Hornsteiner, Chorleiterin Margret Fischer und Karwendelchor-Vorsitzender Emil Fütterer. © Wolfgang Kunz

Mittenwald – Mit einer Finanzspritze über 12.400 Euro hat die Raiffeisenbank 32 Ortsvereinen und Institutionen ihre Hochachtung für deren Engagement ausgesprochen. Waren bei den Spendenübergaben immer die Vertreter der Begünstigten anwesend, wurde der Scheck - Corona bedingt wie in den letzten beiden Jahren - nur in kleinem Rahmen übergeben. „Da die Karwendelchor-Minis bisher immer als Dankeschön für ihre Spende bei uns singen“, erklärte RAIBA-Vorstand Georg Hornsteiner, „haben wir nach dem Motto ´Glück vermehrt sich am schönsten, wenn man es teilen kann` den Scheck stellvertretend für alle Empfänger an die „Mini’s“ übergeben.“ Die zwölf kleinen Sängerinnen und Sänger hatten unter Leitung von Margret Fischer im Schalterraum der Bank ihre drei eingeübten Lieder vom Bär, der kein Fell hat („Der Gummibär“), vom Elefanten mit dem E-Bike („Fritz Federl“) und den Song vom italienischen Kokosnuss-Verkäufer („Coco Bello“) unter dem Beifall der Kunden und Besucher vorgetragen.

„Das soziale Leben in der Region ist uns ein echtes Anliegen und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir die positive Arbeit unserer Vereine vor Ort unterstützen können“, betonte Hornsteiner, „diese Summe ist durch die Mithilfe und Spendenbereitschaft unserer Gewinnsparer möglich geworden“. Hornsteiner betonte, dass solche Zuwendungen gerade in der Pandemiezeit wichtig seien, „weil sie den Vereinen das Bestehen und notwendige Ausgaben im Rahmen ihrer Vereinsarbeit ermöglichen“. Zusammen gekommen ist die Summe durch die Spendenbereitschaft der Gewinnsparer und der Aufstockung durch die örtliche RAIBA. Bei dem Modell „Sparen mit Gewinnsparen“ – der Lotterie der Bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken – spielen monatlich rund 4,9 Millionen Lose um Gewinne über 2,7 Millionen Euro.

Der Kunde zahlt pro Monat fünf Euro für ein Los mit monatlichen Gewinnchancen auf Urlaubsreisen, Autos und Bargewinnen ein. „Wir führen pro Los und Monat einen Euro an den Gewinnsparverein Bayern als Loseinsatz ab“, erklärt Hornsteiner die Regularien, „von jedem Einsatz gehen noch 25 Cent als Spende in soziale Projekte. Diese Anteile dürfen wir dann vor Ort für soziale Maßnahmen verwenden“. Hornsteiner führte weiter aus, dass stabile Vereine eine Bereicherung für die Region sind. „Sie stärken das Gemeinschaftsgefühl, schaffen Raum für persönliche Entwicklung und bedeuten ein großes Plus an Lebensqualität. Daher ist jeder Sparer nicht nur ein potentieller Gewinner, sondern auch ein Gewinn für unsere

Region“. kun