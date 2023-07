Tödlicher Motorradunfall am Samstag nahe Unterammergau

Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus dem nördlichen Oberbayern verlor Samstagnachmittag, 15.07.23, bei einem Verkehrsunfall im Ammertal sein Leben. © Dominik Bartl

Ammertal - Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus dem nördlichen Oberbayern ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 23 nahe Unterammergau ums Leben gekommen. Er war nach ersten Ermittlungen auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstoßen.

Der Motorradausflug einer fünfköpfigen Motorradgruppe aus dem Raum Ingolstadt endete am Samstagnachmittag, 15. Juli 2023, tragisch. Zwischen Unterammergau und Oberammergau befuhren die Biker die B23 in Fahrtrichtung Oberammergau. In einer leichten Rechtskurve kam ein 31-Jähriger der Gruppe aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Der 31-jähriger Biker war gegen die vordere linke Seite eines entgegenkommenden Toyota Yaris eines 39-jährigen Mannes aus Sigmaringen geprallt. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer in die Höhe geschleudert und schlug anschließend gegen einen hinter dem Toyota fahrenden Audi A4 eines 67-jährigen Mannes aus dem Raum Innsbruck.

Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe Maßnahmen verstarb der 31-jährige noch an der Unfallstelle. Für den Rettungseinsatz waren drei Rettungswägen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Die Insassen der beteiligten Pkw erlitten einen Schock. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Dieser wird auf ca. 36.000 Euro geschätzt.

Die B 23 wurde zur Bergung und Unfallaufnahme total gesperrt. Die Feuerwehren Unterammergau, Oberammergau, Saulgrub und Oberau, die mit 50 Mann im Einsatz waren, richteten eine Umleitung ein. Durch den Oberammergauer Bauhof wurde ein Sichtschutz auf der B23 installiert. Erst dann wurde der parallel verlaufende Wirtschaftsweg für eine wechselseitige Umleitung freigegeben. Die Feuerwehren aus Saulgrub und Oberau wurden alarmiert, eine weiträumige Umleitung einzurichten. Viele Verkehrsteilnehmer reagierten ungehalten auf die Straßensperrung. Unvernünftige Autofahrer suchten nach Wegen, um den Unfallort zu umfahren. Der Ammerdamm wurde genutzt. Viele Falschfahrer beschimpften die Einsatzkräfte und zeigten keinerlei Einsicht, im Gegenteil. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Die Einsatzkräfte, sowie die Polizei zeigen kein Verständnis für ein solches Handeln. Mittlerweile wurde bekannt, dass Verkehrsteilnehmer sogar den Weg über die Berggaststätte Romanshöhe von Unterammergau aus als Umleitung nutzten. Die Polizei geht allen Hinweisen nach und wird im Nachgang Verfahren einleiten. Die Unfallstelle konnte erst gegen 22 Uhr wieder freigegeben werden. Die Staatsanwaltschaft München II ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. db