Motorradunfall bei Eschenlohe: 22-Jähriger war zu schnell unterwegs und zog sich schwere Verletzungen zu

Der 22-jährige Ägypter zog sich mehrere Frakturen, Prellungen und Schürfwunden zu und musste mit dem Rettungswagen in das Unfallklinikum Murnau gebracht werden. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Eschenlohe – Am heutigen Vormittag kam es gegen 10:50 Uhr an der AS Eschenlohe zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer. Ein 22-jähriger Ägypter war mit einer BMW GS Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs. An der Anschlussstelle Eschenlohe wollte er von der Autobahn abfahren.

Dabei kam er in der Rechtskurve der Abfahrt, vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Sein Kraftrad und er überschlugen sich dabei in der Wiese zwischen Auf- und Abfahrt, was schwere Verletzungen für den Fahrer zur Folge hatte. Er zog sich mehrere Frakturen, Prellungen und Schürfwunden zu und musste mit dem Rettungswagen in das Unfallklinikum Murnau gebracht werden. Am Motorrad entstand dabei ein Totalschaden von ca. 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der westliche Teil der Anschlussstelle von der Feuerwehr Eschenlohe für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Bislang haben sich keine Verkehrsteilnehmer bei der Polizei gemeldet, die den Verkehrsunfall wahrgenommen haben. Sollte sich noch jemand finden, wird er gebeten, sich unter der Telefonnummer 0881/640 302 bei der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim zu melden. kb