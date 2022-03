Müllberg auf Garmisch-Partenkirchner Wertstoffhof geriet in Brand

Loisachauen - Am Freitagabend, 18. März, gegen 20:40 Uhr, gingen beim Notruf mehrere Mitteilungen über ein Feuer beim Wertstoffhof Bader in Garmisch-Partenkirchen ein. Ein großer Restmüllhaufen der Müllsammelstelle in den Loisachauen hatte Feuer gefangen und musste durch ein Großaufgebot der Feuerwehr Garmisch gelöscht werden. Die Flammen stiegen hoch, die Löscharbeiten waren anspruchsvoll, schnell breitete sich beißender Gestank aus. Mitarbeiter der Firma halfen mit, den Müllhaufen immer wieder auseinanderzuziehen, sodass die Feuerwehr die Löschmittel gezielt an die Brandherde bringen konnte. Nach jetzigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass sich der Müllhaufen selbstständig entzündet hat. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 15.000 Euro. Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort, auch Inhaber Robert Klinger verfolgte die aufwändigen Löscharbeiten. kb

1 / 7 Ein großer Müllhaufen der Müllsammelstelle Wertstoff Bader hatte Feuer gefangen und musste durch ein Großaufgebot der Feuerwehr gelöscht werden. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

