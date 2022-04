»Starterkit – 100 blühende Kommunen«

Ziel des Projektes ist es, Insekten neuen Lebensraum zu schenken. (Symbolbild) © PantherMedia / darekb22

Murnau – Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz investiert ins-gesamt eine halbe Million Euro für die Unterstützung der 100 ausgewählten Kommunen hinsichtlich der Entwicklung, Aufwertung und Neuanlage von Blüh- und Streuobstwiesen, Wildstaudenflächen, blühenden Straßenrändern und Hecken, Dach- und Fassadenbegrünung bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit. Ziel des Projektes ist eine Trendumkehr des massiven Insektensterbens in den letzten Jahrzehnten. Dies gelingt nur, wenn neue Lebensräume mit Futterquellen, Brut- und Überwinterungsstätten für unsere heimischen Wildbienen, Käfer, Schmetterlinge & Co. angelegt und langfristig bewahrt werden. Die Kommunen haben mit ihren zahlreichen, diversen Flächen eine herausragende Stellung, da sie gezielte Maßnahmen für den Insektenschutz in Parkanlagen bis hin zu Straßenrändern umsetzen können.

Im Rahmen des Blühpakts Bayern sind 256 Bewerbungen für das Projekt „Starterkit – 100 blühende Kommunen“ eingegangen. In Oberbayern haben insgesamt 60 Kommunen aus fast allen Landkreisen eine Bewerbung eingereicht und sich damit um die finanzielle Starthilfe von 5.000 Euro sowie eine Beratungsleistung beworben. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen konnte sich Murnau am Staffelsee das Blühpakt sichern.

Die Blühpakt-Beraterin der Regierung von Oberbayern, Regina Gerecht, wird die Kommunen fachlich begleiten und unterstützen, etwa bei der Gestaltung und Pflege der neuen Lebensräume, der Vernetzung der Kommunen untereinander und bei der Öffentlichkeitsarbeit. Auf der neuen Netzwerk-Karte des Blühpakts Bayern wird das Engagement der Kommunen öffentlich präsentiert sowie der Verlauf der jeweiligen Maßnahmen begleitenddargestellt. kb