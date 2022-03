Murnauer Garage stand samt Wohnmobil in Flammen

Das Wohnmobil brannte komplett aus und die Garage erlitt einen schweren Schaden. © Dominik Bartl

Im Murnauer Ortsteil Westried kam es am Dienstagmittag zu einem Brand. In der Leitstelle Oberland ging kurz nach 12 Uhr der Notruf ein, eine Garage am unteren Grainbichl würde brennen. Die Murnauer Feuerwehr eilte zum Einsatzort und begann mit den Löschmaßnahmen. Das Wohnmobil vor der Garage stand bereits in Vollbrand. Schnell griffen die Flammen auf den Dachstuhl der Garage über. Auch eine Freifläche, sowie die Hecke am Haus standen in Flammen. Die Ehrenamtlichen fanden ein wahres Inferno vor. Der Einsatzleiter und 1. Kommandant Florian Krammer lies die Nachbarwehren Grafenschau und Bad Kohlgrub nachalarmieren, um den Brand schnell unter Kontrolle zu bekommen.

Mittels mehrerer Strahlrohre, Löschschaum und unter schwerem Atemschutz begann der Kampf gegen das lodernde Feuer. Die Rauchentwicklung war so stark, dass man kilometerweit die Rauchsäule sah. Das Wohnmobil brannte komplett aus, die Garage erlitt einen schweren Schaden. Der darin abgestellte PKW kam mit leichten Beschädigungen davon. Der Dachstuhl des Garagenbaus musste komplett geöffnet werden, um auch die letzten Glutnester abzulöschen. Das angrenzende Haus blieb Gott sei Dank unversehrt.



Der BRK-Rettungsdienst wurde zum Glück nicht benötigt, niemand wurde bei dem Feuer verletzt. Allerdings dürfte der Schreck bei den Anwohnern tief sitzen. Rund 60 Floriansjünger waren bei diesem Brandereignis vor Ort. Zur Klärung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Erst nach rund vier Stunden konnten die letzten ehrenamtlichen Einsatzkräfte an ihr Gerätehaus zurückkehren. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. db