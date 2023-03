Murnauer IT-Profis greifen Bundeswehr-Sozialwerk unter die Arme

Bereichsstellenleiter für den Standort Murnau, Hagen Bellack (l.) organisierte die Spendenaktionen im Bataillon. Dankend nahmen die Bundeswehr-Sozialwerk-Angehörigen, Oberstleutnant Wolfgang Schwörer (r.) und Hauptfeldwebel Kati Schivelbein, die Spenden von Bataillonskommandeur Oberstleutnant Stefan Eisinger (2. v. l.) entgegen. © ITBtl 293

Murnau – Ein Bündel Bargeld, ausgebreitet auf dem Tisch, erwartet Oberstleutnant Wolfgang Schwörer, Bereichsvorsitzender Süd des Bundeswehr-Sozialwerks. Das Informationstechnikbataillon 293 hat wieder fleißig gesammelt und überreicht dem ehrenamtlichen Mitglied satte 2.520 Euro. „Wir sind dankbar, dass so eine beachtliche Summe zusammengekommen ist und uns in unserer Arbeit voranbringt“, so Schwörer.

Kreatives Spendensammeln

Die Spenden sammelte das Bataillon durch verschiedene Aktionen im vergangenen Jahr. Mit 1555 Euro, ging die Hälfte der Spenden des Adventskonzerts an das Bundeswehr-Sozialwerk. Außerdem veranstalteten die IT-Profis einen internen Adventskalender, bei dem die Kompaniefeldwebel ihre Keller öffneten und unter anderem bemalte Wappenscheiben, Coins oder alte Wanderpokale veräußerten. Auch der Bingoabend ließ die Kassen klingeln und generierte knapp 300 Euro.



Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Stefan Eisinger, freut sich über die große Spendenbereitschaft im Verband: „Wir wollen nicht nur die regionalen Organisationen, wie das Frauenhaus und die Tafel in Murnau unterstützen, sondern auch unseren Soldatinnen und Soldaten bei besonderen Lebensumständen zur Seite stehen“. Deshalb sei es wichtig, dass Bundeswehr-Sozialwerk zu stärken und somit aktiv zur Unterstützung Hilfebedürftiger beizutragen.

Selbsthilfe ist Nächstenliebe

Doch das Bataillon hilft nicht nur finanziell aus. Die IT-Soldatinnen und -Soldaten engagieren sich auch ehrenamtlich als Betreuer bei den angebotenen Freizeiten der Organisation. Als „Selbsthilfeeinrichtung“ unterstützt das Bundeswehr-Sozialwerk alle Bundeswehrangehörigen und deren Familien.

Der Verein hilft nicht nur Menschen der Bundeswehr, die unverschuldet in Not geraten sind, sondern unterstützt auch Soldatinnen und Soldaten, die im Auslandseinsatz tätig sind. Neben Urlauben in den eigenen Ferienanlagen, sind auch Familienfreizeiten Bestandteil des facettenreichen Repertoires des Sozialwerkes. kb